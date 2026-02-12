Siero bate su récord mensual de contratos del último año, con 2.611 firmados en enero

Siero registró en enero una cifra récord de contratos de trabajo: se firmaron 2.611, la cantidad más alta del último año. En concreto, de los últimos trece meses, pues hay que retrotraerse a noviembre de 2024 para encontrar un mes en el que se haya superado este número en un municipio que se cuenta entre los más pujantes de Asturias. En territorio sierense tiran del empleo instalaciones tan relevantes como las de Corporación Alimentaria Peñasanta, en Granda, las numerosas empresas del sector del automóvil asentadas con concesionarios, buena parte en el entorno de Lugones, o las relacionadas con el sector agropecuario, entre otras muchas del ámbito de la logística y los servicios en ejes como el de Granda y Bobes.

El sector servicios es de hecho al que corresponde el mayor número de contratos suscritos el mes pasado, pues 1.997 de los 2.611 firmados correspondían a este ámbito. Del de la industria proceden otros 165, del de la construcción otros 157, y de la agricultura 28 más. Los 264 restantes se suscribieron con personas que no tenían empleo anterior.

Siero se mantuvo durante el año 2025 como tercer concejo con mayor número de contratos mensuales, solo por detrás de Gijón y de Oviedo. Sin embargo, este pasado enero, pese a sus datos positivos, se ha quedado en cuarto lugar, por detrás de Avilés, que registró nada menos que 4.599. Esta suma sitúa al municipio avilesino en el tercer puesto del ranking que encabeza el territorio gijonés, con 15.126 contratos en el mismo periodo, y el ovetense, con 10.897.

Crecimiento de la población

Estos y otros números son los oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que permite analizar la evolución de las series mensuales por municipios. En el caso de Siero, la cifra de este enero es la más alta contabilizada desde noviembre de 2024, cuando fue superior, pues llegó a los 2.668 contratos. Desde esa fecha, los números había venido siendo inferiores.

En diciembre de 2024 se registró la firma de 2.608 contratos y en enero de 2025 la de un total de 1.501. El año pasado las cifras no siguieron un patrón continuado, sino que tuvieron altibajos, aunque con números siempre considerables. En febrero de 2025 fueron 1.506 los contratos suscritos, en marzo 1.344, en abril 2.588 y en mayo se contaron 1.574. En junio fueron 1.884, en julio 2.057, en agosto 1.591 y en septiembre 2.051. En el último trimeste del año también las cifras fueron desiguales: hubo 2.247 contratos registrados en octubre, 1.750 en noviembre y 1.608 en diciembre.

A estos datos positivos en el municipio le acompañan otros relacionados con el crecimiento de la población, que roza ya los 54.000 vecinos según los datos del padrón municipal facilitados por el Ayuntamiento. De hecho, muchos de los nuevos vecinos que llegan lo hacen por razón de empleo en el municipio o porque Siero está cerca de otros grandes centros de trabajo de la región de concejos limítrofes.