Cae el ladrón de tapas de alcantarilla de Siero: hasta 80 se llevó, con un peso de 1.300 kilos, para venderlas como chatarra

Efectivos de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias detuvoieron a un sierense de 37 años por el robo de hasta 80 tapas de alcantarilla para venderlas como chatarra. Causó daños por más de 17.000 euros.

El día 13 de enero, la Guardia Civil tuvo conocimiento del primer hurto de tapas de alcantarilla. En la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Siero, se hacía constar que en la noche del 6 al 7 del citado mes, habían sido sustraídas varias tapas de registros en el Polígono Industrial de Granda II. Los servicios municipales habían sido avisados por una empresa del polígono, aportando además imágenes de gran ayuda para los investigadores. Tras comprobarse la veracidad de los hechos, el ayuntamiento estimó los daños ocasionados en 2.504 euros.

A esta denuncia se sumaron otras tres más, el 15, 19 y 27 de enero, en los polígonos industriales de Proni-Meres (2) y Nueva Granda-Granda (1). Los hechos denunciados eran similares al primero.

Entre los cuatro hurtos denunciados, se suman más de 80 tapas de alcantarillas de diversos tamaños con un peso total aproximado de 1.300 kilos, valorándose el total de los daños en 17.302 euros, produciéndose desperfectos en la instalación del alumbrado, caja de farolas y en el hormigonado.

De las gestiones realizadas por la Guardia Civil en los Polígonos Industriales afectados, se pudieron obtener imágenes de cámaras de seguridad de dos de hurtos. En las mismas se podía observar a un turismo accediendo a los recintos, y a un varón que tras apearse del mismo iba sustrayendo las tapas de registro que se iba encontrando a su paso.

Estas imágenes constituyeron un punto de inicio importante para los investigadores. De ellas se pudo obtener una descripción física del autor de los hechos, así como marca y modelo del vehículo. No obstante, los ángulos y distancia de las imágenes no permitieron la obtención de la matrícula.

Las investigaciones avanzaron y, con este punto de partida, tras realizar cotejos con las bases policiales, y cotejando varios puntos característicos del turismo, se pudo averiguar la matrícula del mismo, y por tanto a su propietario, quien, además, coincidía en características físicas también al visionado en las imágenes.

Las gestiones llevadas a cabo por los agentes en los posibles puntos de venta del material sustraído, afianzaron la línea de investigación, el propietario del vehículo, un vecino de Siero de 37 años había realizado varias ventas de chatarra OA/Especial (hierro) coincidentes con las sustraídas en un centro de gestión de residuos del municipio.

Finalmente, en la mañana del día 11, se procedió a la detención de esta persona como supuesto autor de un delito continuado de hurto (4) en los polígonos industriales de Granda II, Proni y Nueva Granda, donde prestó declaración ante la Guardia Civil.

Las diligencias han sido entregadas en el Tribunal de Instancia e Instrucción de Guardia de Siero.