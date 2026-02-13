Comadres de multitud en los chigres de Pola de Siero: "Hay que mantener la tradición de juntarse en las sidrerías"

Les Comadres mantiene su esencia, la de una fiesta popular que desde primera hora de la mañana llena de bullicio Pola de Siero para adquirir en las panaderías los deliciosos bollos preñaos de chorizo que protagonizan esta fiesta local. Aunque sean menos que antaño, también hay gente que los elabora en casa en vez adquirirlos en una tahona. Pero sea como fuere, lo cierto es que esta tradición de disfrutar de un día de hermandad y buena mesa no se pierde. Lo que sí se ha ido desplazando es el horario para las quedadas en los establecimientos hosteleros de la capital sierense: cada vez hay menos meriendas y más cenas.

Ayer, hasta bien pasadas las ocho de la tarde, no se vio barullo en los bares y chigres de la localidad. Había mucho ambiente en las calles, pero no fue hasta que se escondió el sol que las terrazas y sidrerías comenzaron a llenarse y a concentrarpandillas o grupos familiares.

Sidra, bollos y empanada

Entrada la noche, la plaza de Les Campes era un hervidero de jóvenes dispuestos a pasarlo bien. Mesas con mucha sidra en varios puntos y también con abundante comida en algunas como la de Ahinara Lobeto, repleta de empanadas, bollos y croquetas.

Para muchos polesos, el bollo de Comadres hay que degustarlo en sidrería. "Así es la tradición, es lo típico, juntarse en una sidrería y que el bollo lleve mucha mantequilla", apuntó Sergio Trufero. En su pandilla amasan ellos mismos los bollos que llevan para compartir y las nuevas generaciones van cogiendo el timón, como Marco y Laia Díaz, los pequeños que prepararon la versión mini de este delicioso bocado de Antroxu.

Aunque la fiesta fue más bien de cenar, también hubo quien madrugó algo más para poder disfrutar e irse a una hora razonable teniendo en cuenta que este este viernes tenían que trabajar. Fue el caso de la pandilla de Tamara Pérez. "Mañana hay que madrugar y como muy tarde marchamos a las ocho y media para casa", reconocía la joven.

Chorizo y vegetal para equilibrar

Mientras, en la mesa de Marcelina Fernández hicieron mezcla de bocados para cuidar la linea y a los tradiciones bollos añadieron bocadillos vegetales. "Un poco con chorizo y un poco vegetal que hay que equilibrar, porque un día ye un día pero un día y otro... Y quedan días por delante", afirmó rodeada de sus amigas, con las que cada año se junta para Les Comadres.

Hasta el próximo domingo la Pola se llenará de ambiente y actividades. Restan las celebraciones de "comadrines, migalles y migallines", comenta la polesa Cecilia García. La joven apunta ademas al carácter popular del festejo, que une géneros y generaciones alrededor de la mesa. "Hay gente que piensa que es una fiesta solo para mujeres, pero no es así, es una fiesta del pueblo", recalca. A su lado estaba, precisamente un hombre, su amigo Jonathan Palacio.

Hinchables en la plaza

Este jueves hubo asimismo propuestas para los más pequeños, con los hinchables que el Ayuntamiento instaló en la plaza cubierta, y que se podrán disfrutar también este viernes, en horario de mañana y tarde, y de acceso gratuito. Hoy, la plaza estará abierta en horario de 12.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas.

Este es el segundo año consecutivo que Les Comadres se celebran sin Sociedad de Festejos, tras la marcha de la directiva y la imposibilidad hasta la fecha de concretar un relevo. Esta es la primera fiesta de las tres grandes celebraciones locales de Pola de Siero, junto a El Carmín y Güevos Pintos.