El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero supondrá una inversión de 7,5 millones y la obra se licitará este año
La instalación, que recuperará materiales y reparará objetos para su comercialización, tendrá capacidad para tratar hasta 10.000 toneladas anuales de residuos que dejarán así de serlo
El gran centro de preparación para la reutilización de residuos aprovechables que el consorcio Cogersa va a implantar en Granda (Siero) supondrá una inversión de 7,5 millones de euros. La instalación tendrá capacidad para tratar hasta 10.000 toneladas anuales de materiales y desarrollará procesos que incluirán recepción, clasificación, reparación en talleres especializados, etiquetado e incorporación a inventario, así como la posterior venta en la tendrá tienda física en el equipamiento. Para la comercialización de productos habrá también un canal online.
El proyecto, tal y como ya informó LA NUEVA ESPAÑA de Siero, ha iniciado esta semana el trámite de consultas previas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada del equipamiento. De manera paralela, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestón de Emergencias está ultimando la redacción del plan técnico de ejecución. La instalación se llevará a cabo rehabilitando el antiguo Centro de Datos del Banco Herrero, que fue un edificio singular arquitectónicamente y que hoy se encuentra totalmente desvalijado. Se conserva su imponente estructura de hormigón con forma circular, que se mantendrá, pues las futuras instalaciones se han diseñado teniendo en cuenta su forma y espacios disponibles.
La licitación de la obra está prevista para este año, con un plazo de ejecución estmado de doce meses, avanza Cogersa, que destaca que el inmueble será "objeto de una rehabilitación integral bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energétca y economía circular".
Textiles, calzado, aparatos eléctricos o muebles y enseres
"La reutlización del edificio existente y la reforma prevista constituyen una apuesta clara por la minimización de la huella de carbono y el aprovechamiento responsable de los recursos. Esta iniciatva se enmarca en la Estrategia de Economía Circular del Principado de Asturias 2023- 2030 y supone un paso decisivo hacia la consolidación de un modelo innovador de gestión de los canales de reutliización y segunda mano. El centro estará especializado en la valorización de textiles y calzado, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y enseres, entre otros residuos municipales de recogida, los puntos limpios y actvidades económicas", valoran desde el consorcio.
La instalación de Siero tendrá capacidad para tratar hasta 10.000 toneladas anuales de materiales. Tras este tratamiento, los productos dejarán de tener la consideración jurídica de residuo y se incorporarán nuevamente al mercado.
Tal y como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el equipamiento contará con diez talleres específicos de preparación para la reutilización —entre ellos, carpintería, tapicería, textil, electrodomésticos, informátca, material deportvo o pintura— dotados con equipamiento técnico especializado y personal cualificado. Además de esta función operativa, el centro "incorporará una programación de actvidad educativa y social, con un aula de formación, espacios expositvos permanentes y temporales, e incluso una sala polivalente para sesiones de sensibilización y talleres de autorreparación para la ciudadanía".
Cafetería y espacios para usos colaborativos
También dispondrá de tienda de segunda mano, cafetería y espacios para usos colaborativos, según ya había informado este periódico. En materia energétca y ambiental, "el proyecto prevé un edificio sostenible en suministros y en materiales, con soluciones como el aprovechamiento de aguas pluviales, una instalación fotovoltaica para autoconsumo, una caldera de biomasa automatzada e instalaciones de alta eficiencia energética".
"Con esta actuación, Cogersa refuerza su papel como entidad pública de referencia en la gestión sostenible de residuos en Asturias. El centro permitrá a los ayuntamientos asturianos avanzar en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2022 con relación a la reducción de residuos destinados a eliminación (vertedero) y respecto a los objejvos de preparación para la reutlización", destaca el cponsorcio Cogersa.
