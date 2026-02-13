Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero supondrá una inversión de 7,5 millones y la obra se licitará este año

La instalación, que recuperará materiales y reparará objetos para su comercialización, tendrá capacidad para tratar hasta 10.000 toneladas anuales de residuos que dejarán así de serlo

Edificio del antiguo Centro de Datos del Banco Herrero en Granda (Siero), totalmente desvalijado y vandalizado.

Edificio del antiguo Centro de Datos del Banco Herrero en Granda (Siero), totalmente desvalijado y vandalizado. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Oviedo

El gran centro de preparación para la reutilización de residuos aprovechables que el consorcio Cogersa va a implantar en Granda (Siero) supondrá una inversión de 7,5 millones de euros. La instalación tendrá capacidad para tratar hasta 10.000 toneladas anuales de materiales y desarrollará procesos que incluirán recepción, clasificación, reparación en talleres especializados, etiquetado e incorporación a inventario, así como la posterior venta en la tendrá tienda física en el equipamiento. Para la comercialización de productos habrá también un canal online.

El proyecto, tal y como ya informó LA NUEVA ESPAÑA de Siero, ha iniciado esta semana el trámite de consultas previas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada del equipamiento. De manera paralela, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestón de Emergencias está ultimando la redacción del plan técnico de ejecución. La instalación se llevará a cabo rehabilitando el antiguo Centro de Datos del Banco Herrero, que fue un edificio singular arquitectónicamente y que hoy se encuentra totalmente desvalijado. Se conserva su imponente estructura de hormigón con forma circular, que se mantendrá, pues las futuras instalaciones se han diseñado teniendo en cuenta su forma y espacios disponibles.

La licitación de la obra está prevista para este año, con un plazo de ejecución estmado de doce meses, avanza Cogersa, que destaca que el inmueble será "objeto de una rehabilitación integral bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energétca y economía circular".

Textiles, calzado, aparatos eléctricos o muebles y enseres

"La reutlización del edificio existente y la reforma prevista constituyen una apuesta clara por la minimización de la huella de carbono y el aprovechamiento responsable de los recursos. Esta iniciatva se enmarca en la Estrategia de Economía Circular del Principado de Asturias 2023- 2030 y supone un paso decisivo hacia la consolidación de un modelo innovador de gestión de los canales de reutliización y segunda mano. El centro estará especializado en la valorización de textiles y calzado, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y enseres, entre otros residuos municipales de recogida, los puntos limpios y actvidades económicas", valoran desde el consorcio.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

La instalación de Siero tendrá capacidad para tratar hasta 10.000 toneladas anuales de materiales. Tras este tratamiento, los productos dejarán de tener la consideración jurídica de residuo y se incorporarán nuevamente al mercado.

Recreación del proyecto, tal y como figura el documento en información pública para el trámite de evaluación ambiental.

Recreación del proyecto, tal y como figura el documento en información pública para el trámite de evaluación ambiental. / LNE

Tal y como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el equipamiento contará con diez talleres específicos de preparación para la reutilización —entre ellos, carpintería, tapicería, textil, electrodomésticos, informátca, material deportvo o pintura— dotados con equipamiento técnico especializado y personal cualificado. Además de esta función operativa, el centro "incorporará una programación de actvidad educativa y social, con un aula de formación, espacios expositvos permanentes y temporales, e incluso una sala polivalente para sesiones de sensibilización y talleres de autorreparación para la ciudadanía".

Cafetería y espacios para usos colaborativos

También dispondrá de tienda de segunda mano, cafetería y espacios para usos colaborativos, según ya había informado este periódico. En materia energétca y ambiental, "el proyecto prevé un edificio sostenible en suministros y en materiales, con soluciones como el aprovechamiento de aguas pluviales, una instalación fotovoltaica para autoconsumo, una caldera de biomasa automatzada e instalaciones de alta eficiencia energética".

Noticias relacionadas

"Con esta actuación, Cogersa refuerza su papel como entidad pública de referencia en la gestión sostenible de residuos en Asturias. El centro permitrá a los ayuntamientos asturianos avanzar en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2022 con relación a la reducción de residuos destinados a eliminación (vertedero) y respecto a los objejvos de preparación para la reutlización", destaca el cponsorcio Cogersa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  2. Dos restaurantes de Siero, en la final del concurso para lograr el premio al mejor plato de callos de España
  3. El Principado ya tiene fecha para reabrir al tráfico la conexión entre la Autovía Minera y la A-64 que lleva seis meses cerrada: las obras de emergencia tienen un coste de 451.000 euros
  4. Siero da la licencia de obra de mayor cuantía en lo que va de año, una inversión de 3,1 millones que CAPSA hará en Granda
  5. Así se elabora, paso a paso, un bollo preñao de Comadres en una casa de Pola de Siero, según una receta tradicional de herencia familiar
  6. Comadres de multitud en los chigres de Pola de Siero: 'Hay que mantener la tradición de juntarse en las sidrerías
  7. El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero tendrá una tienda de segunda mano, cafetería y espacios para actividades educativas
  8. La Pola enciende el horno de Comadres: 'El secreto del bollo es poner la manteca después de fermentar la masa, a la que hay que dar 4 vueltas

El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero supondrá una inversión de 7,5 millones y la obra se licitará este año

El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero supondrá una inversión de 7,5 millones y la obra se licitará este año

Cae el ladrón de tapas de alcantarilla de Siero: hasta 80 se llevó, con un peso de 1.300 kilos, para venderlas como chatarra

Cae el ladrón de tapas de alcantarilla de Siero: hasta 80 se llevó, con un peso de 1.300 kilos, para venderlas como chatarra

Comadres de multitud en los chigres de Pola de Siero: "Hay que mantener la tradición de juntarse en las sidrerías"

Comadres de multitud en los chigres de Pola de Siero: "Hay que mantener la tradición de juntarse en las sidrerías"

Antroxu con sidros en el colegio público El Cotayo de Siero, que tuvo un día de fiesta con disfraces y representación de una comedia

Antroxu con sidros en el colegio público El Cotayo de Siero, que tuvo un día de fiesta con disfraces y representación de una comedia

Así se elabora, paso a paso, un bollo preñao de Comadres en una casa de Pola de Siero, según una receta tradicional de herencia familiar

Así se elabora, paso a paso, un bollo preñao de Comadres en una casa de Pola de Siero, según una receta tradicional de herencia familiar

La Casa de Cultura de la Pola estrena la exposición "Sidra: poemario ilustrado"

La Casa de Cultura de la Pola estrena la exposición "Sidra: poemario ilustrado"

El fuerte viento de la borrasca Nils se deja notar en Siero: árboles caídos, cortes de caminos y desperfectos en colegios

El fuerte viento de la borrasca Nils se deja notar en Siero: árboles caídos, cortes de caminos y desperfectos en colegios

Egipcios, trogloditas y caballeros medievales se pasean por La Fresneda: así fue el carnaval escolar de la urbanización sierense

Egipcios, trogloditas y caballeros medievales se pasean por La Fresneda: así fue el carnaval escolar de la urbanización sierense
Tracking Pixel Contents