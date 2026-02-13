Siero mantiene abierto el plazo para las candidaturas a la Gala del Deporte, que pueden presentarse hasta el próximo 4 de marzo

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) mantiene abierto el plazo de presentación de candidaturas para la Gala del Deporte de Siero 2026. Los interesados en plantear propuestas pueden hacerlo hasta el próximo 4 de marzo. Se valorarán los méritos obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 por atletas empadronados en el concejo, si bien para optar hay que haber conseguido determinados logros.

Los candidatos deben contar con el título de campeón de Asturias (el de los Juegos Deportivos del Principado solo se tendrá en cuenta cuando sustituya al Campeonato de Asturias federativo), haberse clasificado entre los tres primeros en el Campeonato de España o en la Copa de España, estar entre los cinco primeros en el Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, Copa de Europa o Copa del Mundo. También pueden optar quienes hayan logrado un ascenso de categoría en la temporada 2024/2025.

Documentación a presentar

La Gala del Deporte de Siero se celebrará el próximo 25 de marzo y las candidaturas pueden ser presentadas a título particular o a través de clubes y asociaciones. La documentación puede remitirse al Patronato Deportivo Municipal de Siero a través del correo electrónico o en sus oficinas.

La información que debe figurar en las propuestas debe incluir nombre y apellidos del deportista o del club, teléfono y correo electrónico de contacto, méritos deportivos a premiar y una fotografía.