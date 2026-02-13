Siero recibe casi 400 solicitudes para cubrir seis plazas de agentes de la Policía Local y y ultima la convocatoria de las pruebas

El Ayuntamiento de Siero ha recibido un total de 386 solicitudes para optar a las seis plazas de agentes de la Policía Local convocadas dentro de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2023, según informaron este viernes el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos. Los ediles avanzaron que en las próximas semanas se fijará el calendario de las pruebas selectivas, que constarán de un test de conocimientos, pruebas físicas, evaluación psicosocial y reconocimiento médico.

Rodríguez subrayó que este elevado número de aspirantes "contrasta con determinadas críticas vertidas por sindicatos policiales y partidos de la oposición", que habían aludido a una supuesta pérdida de efectivos por la salida de agentes a otros municipios a causa de la mala relación que mantiene el regidor, Ángel García (Cepi), con la parte de la plantilla vinculada al sindicato Sipla. "La gente sí quiere venir a trabajar en nuestra Policía Local, quiere trabajar en Siero”, afirmó el primer teniente de alcalde, insistiendo en la fortaleza de la convocatoria y en la percepción positiva que sigue manteniendo el cuerpo policial entre quienes buscan estabilizar su futuro profesional.

Futuro de la estructura policial

De forma paralela al proceso de selección de agentes, el Ayuntamiento sigue avanzando en la tramitación para incorporar las nuevas plazas de comisario e intendente, tras la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo llevada a cabo en enero. El siguiente paso será dotar presupuestariamente dichos puestos, explicaron los responsables municipales.

Noticias relacionadas

Javier Rodríguez destacó que el objetivo último es contar con una Policía Local "que funcione como tiene que funcionar, que atienda a los ciudadanos, cumpla sus obligaciones y trabaje por la seguridad y la convivencia".