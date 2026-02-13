La Universidad de Oviedo rompe relaciones con Siero y retira de Lugones su centro de IA: "Ha sido un tortuoso camino de relaciones con el Alcalde"

La guerra fría entre la Universidad de Oviedo y el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", acaba de terminar. El rector, Ignacio Villaverde, ha anunciado que el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CeisIA), ubicado en Lugones, abandona Siero. Lo hacen, según explicó el máximo responsable de la institución académica, tras un "tortuoso camino de relaciones institucionales".

Todo se remonta al año 2023, cuando CeisIA nace en virtud de un convenio entre la universidad y el ayuntamiento con el objetivo de aplicar la inteligencia artificial a la mejora de los procesos municipales y al análisis de su impacto social. Para ello, el consistorio sierense se había comprometido a abonar un importe de 100.000 euros al año (300.000 euros en total entre 2023, 2024 y 2025) de los que solo habría pagado 50.000 euros en el año 2024, según denuncia la Universidad.

Con ese pago fue con el que se enquistó la relación. La Universidad ejecutó un gasto total de 3.095 euros, teniendo que devolver al Ayuntamiento los 46.905 euros restantes para cerrar las cuentas de ese ejercicio. Fue en febrero de 2025 cuando la institución académica les remitió la justificación de los gastos, solicitando la validación necesaria para reembolsar el remanente no ejecutado. Esa validación del Consistorio nunca llegó. "A partir de ahí dejamos de tener una comunicación fluida con el alcalde, lo que dificultaba el trabajo diario", explicó Villaverde, que subrayó la "buena relación" que sí mantenían con los técnicos municipales.

Tras el silencio administrativo del mes de febrero, el 22 de septiembre de 2025 tanto la dirección del CeisIA, como la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, urgieron al Ayuntamiento a validar la justificación para poder así abonar el dinero no utilizado. De nuevo, silencio, según el relato del Rector. Así el problema fue haciéndose cada vez más grande, llegando la Universidad a comunicarse con el Ayuntamiento hasta en 15 ocasiones, contó Villaverde. Una de ellas, el 15 de diciembre de 2025, fue el propio Rector el que solicitó una reunión con "Cepi" para abordar la situación del convenio. A día de hoy sigue sin respuesta, motivo que ha precipitado la ruptura de ambas administraciones.

La factura de una sidrería

El 30 de diciembre de 2025, tras pedirle Villaverde una reunión al alcalde, el consistorio reclamó por escrito el reintegro de 47.074,39 euros "más el interés general de demora" al entender que solo estarían justificados correctamente 2.925,61 euros, y no los 3.095 que plantea la Universidad. El informe municipal que sustenta la petición destaca además que no se ha admitido una factura que se pretendía imputar como gasto, en concepto de comida y bebida en una sidrería por importe de 169,40 euros. En esa factura radica el origen del desencuentro.

Una decisión que venía varios meses planeándose. "Tras pedirle la reunión al alcalde en diciembre, y viendo que no tuvimos respuesta, y que la Universidad estaba siendo despreciada, decidimos irnos", explicó Villaverde, subrayando la "necesidad de proteger el interés institucional, el trabajo de su personal investigador y la reputación de la universidad como entidad pública rigurosa y responsable".