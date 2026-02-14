Habla el secretario general del PSOE de Siero tras la crisis del Alcalde: "No va a dejar el partido; solo intentan enturbiar su gestión"

¿Le sorprendió el comentario del alcalde, Ángel García (Cepi), sobre la creación de un nuevo partido para defender los intereses de Siero?

Lo que realmente me sorprendió fue la acogida que tuvieron aquellas declaraciones y cómo se interpretaron. Entiendo que no fue de forma correcta. Lo único que expresó Cepi fue la impotencia que siente ante la situación de unos proyectos que son muy importantes para el futuro de Siero y que no acaban de salir adelante, que están en una dinámica de paralización desde hace muchos años. Nunca su intención fue de romper con el PSOE o de crear un partido. Es cierto que, desde entonces, ha estado en el candelero político regional, pese a que no hay nada de nada sobre esa marcha.

¿Descarta que Cepi pueda abandonar el PSOE pese a todo lo que se está comentando?

Él está totalmente comprometido, y desde hace mucho tiempo, con el proyecto del PSOE en Siero, que viene de muy atrás. Como Alcalde está llevando a cabo una gestión brillantísima. De eso no hay duda. Solo hay que ir por el concejo, tanto por las zonas urbanas como por las rurales, para apreciar cómo está, el vuelco tan grande que ha pegado para mejor en estos años. Todo ello se traduce en un apoyo electoral brutal hacia la gestión de Cepi como Alcalde. Lograr hoy una mayoría absoluta no es fácil.

Y ese nuevo partido que se estaría impulsado desde ámbitos empresariales con el que se le relaciona...

Cepi ni va a marchar del PSOE, ni va a formar otro partido, repito. Tiene la cabeza y el corazón en este concejo. Pelea por Siero y no va a hacerlo en otro proyecto que no sea el socialista. En ese sentido no hay riesgo alguno. Y todo el partido está en esa misma línea. El de Siero es un proyecto socialista y Cepi está comprometido con ese proyecto. Puede que, cuando se habla de ese partido nuevo se esté intentando enturbiar una brillante gestión municipal con problemas regionales que nada tienen que ver con este concejo. Quizás se nos esté queriendo meter en una disputa que no va con nosotros. Cepi y el PSOE municipal pelean por Siero. No hay más trasfondo que ese. Somos un concejo pujante, que crece y lo que no queremos es que se paralice ese avance. Siero quiere ser punta de lanza.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Cepi sobre todo esta polémica?

Sí, claro. Su compromiso con Siero y con el PSOE es claro. No está en otras cuestiones que no sean esas, la defensa de los intereses del concejo y trabajar por su futuro. Cuando chocas con cuestiones como la normativa de comercio es lógico que haya divergencias, pero nada más.

¿Y no hay divergencias internas dentro del partido sobre la figura del Alcalde?

Los enfrentamientos internos que se dieron en el pasado en esta agrupación quedaron en el pasado. Hoy en día, la agrupación de Siero funciona perfectamente. No hay problemas en ese sentido. El apoyo a Cepi y al grupo de concejales es total. Es más, el Alcalde forma parte de la Ejecutiva.

¿Se han visto afectadas las relaciones con la Federación Socialista Asturiana (FSA)?

En esto también parece que hay mucha más literatura que realidad. Las relaciones son correctas. Todos estamos en el mismo proyecto socialista. Otra cosa es que desde Siero, por ejemplo, defendamos la necesidad de modificar las directrices de comercio para no paralizar proyectos. La normativa es de 2010 y estamos en 2026. Pero no por eso va a dejar de haber una relación cordial. El PSOE de Siero tiene un presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y un diputado nacional, Roberto García Morís, una persona muy preparada que se formó como socialista en nuestra agrupación. La identificación con el proyecto es total. El partido en Siero no está a otra cosa.

Las próximas elecciones municipales se celebran el año que viene. ¿Repetirá Ángel García como candidato a la Alcaldía por el PSOE?

Por supuesto que sí. El PSOE de Siero cuenta con Cepi y él cuenta con nosotros.