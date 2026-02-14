"Un problema menos, no hubo resultados": la replica de Siero a la decisión de la Universidad de retirar el centro de IA de Lugones

"Un problema menos". Con esa sensación de cierto alivio reaccionó el teniente de alcalde de Siero, el socialista Javier Rodríguez, al anuncio realizado por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, de que el Centro de Estudios sobre Inteligencia Artificial (IA), ubicado en Lugones, abandona el municipio. El número dos de "Cepi", que se encuentra de viaje, rechazó que este desenlace sea el resultado de un "tortuosocamino con el Alcalde", como indicó Villaverde, y sí la consecuencia directa de la falta de resultados de un convenio dotado con cien mil euros anuales. "Tras más tres años en funcionamiento, no nos han presentado nada, lo que prueba como funciona la Universidad de Oviedo", resaltó Rodríguez.

Además, el también concejal de Urbanismo desveló que los técnicos municipales ya habían planteado hace meses la rescisión del convenio para el centro de IA de Lugones "Si no lo hicimos entonces fue, precisamente, porque se trataba de la Universidad. Si hubiera sido otro ente, lo hubiéramos resuelto", afirmó Rodríguez, antes de anunciar que el Ayuntamiento de Siero ha firmado ya un contrato con una empresa privada para el desarrollo de proyectos vinculados a la Inteligencia Artificial.

Según detalló el edil, el acuerdo con la Universidad de Oviedo incluía una aportación municipal de cien mil euros al año, de la que se hizo un primer abono por cincuenta mil euros en 2024. "Justificaron con facturas un importe total de 3.095 euros de los 50.000 dados por el Ayuntamiento. Hay una cuenta de un restaurante o sidrería de Lugones con sidra, cañas, pan, provolones, fritos de pixín, cachopo, queso, codillo, agua, café y sidra", señaló el teniente de alcalde sierense. "¿La inteligencia artificial se justifica con provolones? Esa es la pregunta que le hago al rector de la Universidad de Oviedo",añadió sobre la polémica factura, de 169,40 euros.

"El Ayuntamiento es una institución seria, que tiene que velar por los recursos municipales, que vienen de los ciudadanos, y lo que no vamos a tolerar es que nos presenten facturas como esta de la sidrería, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que significaba el convenio", indicó Javier Rodríguez.

"Si ese dinero del convenio se lo hubiésemos puesto a una entidad privada, a día de hoy, después de tres años, habríamos recibido resultados. No se si a eso el Rector tiene que decir algo, pero es algo muy palpable que así funciona la Universidad de Oviedo", añadió el concejal.

Frente a las declaraciones de Ignacio Villaverde sobre la falta de sintonía con el Alcalde, hasta el punto de que la Universidad acabó sintiéndose "despreciada", Javier Rodríguez incidió en las provechosas relaciones del Consistorio con otras entidades. "Este Ayuntamiento colabora con muchísimas instituciones y voy a poner un ejemplo muy claro. En el mismo tiempo que se firmó el convenio con la Universidad de Oviedo, suscribimos otro con la Cámara de Comercio de Oviedo, que funciona estupendamente con unos resultados excepcionales", indicó.

"Nosotros vamos a seguir apostar por la Inteligencia Artificial. Al no haber resultados en la Universidad de Oviedo, no nos vamos a quedar atrás y ya tenemos un contrato con una entidad privada para avanzar en estas herramientas, que son el futuro de la administración", concluyó Rodríguez.