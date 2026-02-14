Siero acoge en marzo la cuarta edición de "Por tu salud", con talleres y conferencias de expertos sobre cuidado personal y actividad física

Siero acogerá en marzo la cuarta edición del programa "Por tu salud", centrado en diversos talleres y conferencias impartidos por profesionales de distintos ámbitos, desde la actividad física hasta la nutrición o la salud femenina. "El objetivo es llegar al mayor número posible de vecinos y consolidar una cita que ya se ha hecho un hueco en el calendario deportivo y divulgativo del concejo", subrayó el director del Patronato Municipal de Deportes, Virginio Ramírez, durante la presentación del evento, en la que también estuvieron presentes el concejal de Deportes y Salud, Jesús Abad, y la edil de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias,

La programación incluye siete conferencias, diez talleres, entrevistas y actividades deportivas dirigidas a públicos de todas las edades, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables. Será en distintas instalaciones municipales de la Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón.

La programación arrancará el domingo 1 de marzo, con la celebración de la Media Maratón de Siero, que servirá como pistoletazo de salida a un calendario que combina divulgación, práctica deportiva y actividades al aire libre. El lunes 2, a las 19.30 horas, el auditorio de la Pola acogerá la entrevista "Conversaciones con nuestros mayores. Hábitos y estilos de vida", a cargo de Hugo Olmedillas. Un día después, el Centro Reactiva Lugones ofrecerá el taller "Prevención y actuación posterior a las caídas". Será en doble sesión. A las 10.15 horas en el polideportivo de La Fresneda. A las 12.00 horas en el polideportivo de Lugones.

El jueves 6, a las 19.00 horas, la sala grande del auditorio poleso será escenario de la conferencia "Ejercicio físico como medicina preventiva frente al cáncer", impartida por Nuria Garatachea. El domingo 9 la jornada será doble. A las 10.30 horas, en el tatami del polideportivo nuevo de la Pola, Elena Aguilar dirigirá un taller de suelo pélvico. A las 19.30 horas, en la sala grande del auditorio, Miguel Ángel Lurueña ofrecerá la charla "Comer de forma segura. Lo que hacemos en casa también cuenta".

El lunes 10, a las 19.15 horas, el centro polivalente integrado de Lugones acogerá un nuevo taller de suelo pélvico con Elena Aguilar. El martes 11, a las 10.30 horas, el polideportivo de El Berrón será sede de otro taller sobre prevención y actuación tras las caídas. El jueves, a las 19.00 horas, el Centro Cultural de La Fresneda albergará la conferencia "Influencia del entorno en la salud de las personas", a cargo de María del Mar Fernández.

El sábado 15, a las 10.00 horas, el parque de La Cebera pondrá escenario al taller “Desplazamiento en el entorno natural”, organizado por Biodevas. El domingo 16 , a las 19.15 horas, el polideportivo Leandro Domínguez acogerá otro taller de suelo pélvico con Elena Aguilar.

El lunes 17, a las 19.30 horas, el auditorio volverá a abrir su sala grande para la conferencia “Fitness inteligente”, impartida por Domingo Sánchez. El martes 18, a las 11.15 horas, el polideportivo Leandro Domínguez será sede de un nuevo taller del Centro Reactiva Lugones sobre prevención de caídas. El miércoles 19 de marzo, a las 19.30 horas, el auditorio acogerá la conferencia “Un café para entender tu cuerpo”, ofrecida por Sara Marín.

El jueves 20, a las 18.00 horas, el polideportivo de La Fresneda albergará otro taller de suelo pélvico. El domingo 23, a las 19.30 horas, la sala pequeña del auditorio será escenario de la conferencia "La obesidad no es una cuestión de voluntad", a cargo de Sonia Otero. El miércoles 26, las 19.30 horas, también en el auditorio, Nicolás Olea ofrecerá la charla "Recomendaciones para evitar la exposición a tóxicos". El programa se cerrará el jueves 27, a las 18.15 horas, en la sala polivalente del polideportivo nuevo de la Pola, con el taller "Entrenamiento metabólico eficiente", impartido por Domingo Sánchez.

Jesús Abad, destacó durante la presentación el "éxito cosechado" en las ediciones anteriores del programa y expresó su "confianza" en que esta cuarta convocatoria "mantenga el alto nivel de participación". El edil subrayó que "Por tu salud" se ha "consolidado como una cita de referencia en el calendario municipal". Por su lado, el director del Patronato de Deportes resaltó que el evento "vuelve a reunir a profesionales de distintos ámbitos y disciplinas". "Ponemos sobre la mesa un catálogo muy amplio, con profesionales de muy alta cualificación", señaló Ramírez, "con el objetivo de llegar a los intereses y necesidades del conjunto de la ciudadanía y seguir ampliando la participación vecinal".