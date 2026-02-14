Siero lleva repartidos cerca de 6.000 cubos y más de 200.000 bolsas compostables para la recogida de materia orgánica

El Ayuntamiento lleva distribuidos cerca de 6.000 cubos para la recogida de residuos orgánicos y más de 200.000 bolsas compostables, dentro de las actuaciones destinadas a fomentar la separación de residuos en origen y mejorar las tasas de reciclaje en el municipio. Según indicó este sábado la concejala Sonia Lago, "el reparto se ha realizado de forma continuada en distintos puntos, como el Ayuntamiento, el Centro Polivalente de Lugones y el almacén municipal, además de mediante campañas específicas en mercados y zonas de gran afluencia, entre ellas Colloto y La Fresneda.

En el marco de las campañas itinerantes, desarrolladas en octubre y noviembre de 2024 y en noviembre de 2025, se han entregado 4.270 cubos. Durante las jornadas celebradas en 2024 se repartieron 2.349 unidades, mientras que en la campaña de 2025 se distribuyeron 1.921 cubos adicionales. Los mercados de La Pola, Lugones y El Berrón han concentrado el mayor volumen de entregas.

La evolución de la recogida de la fracción orgánica en el concejo refleja una tendencia al alza en los últimos cinco años, con un crecimiento del 192%. En 2021 se recogieron 250,56 toneladas, mientras que en 2025 se alcanzaron las 733,54 toneladas.

Noticias relacionadas

Durante la presentación del balance, la concejala explicó que el Ayuntamiento ha gestionado y desarrollado esta campaña en los últimos cinco años, periodo en el que se ha producido un crecimiento significativo, de casi el veinte por ciento, y subrayó que el objetivo es "fomentar la separación desde origen y el reciclaje de la materia orgánica". Asimismo, anunció que el Consistorio adquirirá más bolsas compostables para continuar impulsando el reciclaje."Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con ayudar a la ciudadanía a separar los residuos desde su origen y poder hacer compost, mejorando así el reciclaje en el concejo", concluyó Lago.