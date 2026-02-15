El PP denuncia un hundimiento en la carretera de Bendición, recién arreglada por el Principado con una inversión de 1,3 millones
Los populares piden la comparecencia del consejero Alejandro Calvo para dar explicaciones
J. A. O.
El PP de Siero denuncia la aparición de un hundimiento en la carretera de la Pola a Bendición (SI-8), apenas seis meses después de finalizar las obras de rehabilitación del vial que también comunica la capital municipal con Valdesoto. Los populares llevarán el problema a la Junta General del Principado para exigir explicaciones al Ejecutivo autonómico, al considerar que "pone en cuestión la calidad técnica del proyecto y la ejecución" de una actuación que supuso un coste de 1,3 millones de euros.
La presidenta del PP sierense y diputada autonómica, Beatriz Polledo, juzga "inaceptable" que una carretera "recién reformada presente fallos estructurales". Además, advierte de que "la situación puede comprometer la seguridad vial, si no se actúa con rapidez".
El PP pedirá la comparecencia en la Junta del consejero Alejandro Calvo para "que detalle qué ha sucedido en la obra, si se han detectado defectos en la ejecución y qué medidas piensa adoptar el Principado para corregirlos". Los populares sostienen que el Ejecutivo de Adrián Barbón "no ha estado a la altura" en el seguimiento de una actuación que afecta a una carretera muy transitada por vecinos de distintas localidades del concejo.
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- Dos restaurantes de Siero, en la final del concurso para lograr el premio al mejor plato de callos de España
- Comadres de multitud en los chigres de Pola de Siero: 'Hay que mantener la tradición de juntarse en las sidrerías
- Siero da la licencia de obra de mayor cuantía en lo que va de año, una inversión de 3,1 millones que CAPSA hará en Granda
- Así se elabora, paso a paso, un bollo preñao de Comadres en una casa de Pola de Siero, según una receta tradicional de herencia familiar
- El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero tendrá una tienda de segunda mano, cafetería y espacios para actividades educativas
- La Universidad de Oviedo rompe relaciones con Siero y retira de Lugones su centro de IA: 'Ha sido un tortuoso camino con el Alcalde