El PP denuncia un hundimiento en la carretera de Bendición, recién arreglada por el Principado con una inversión de 1,3 millones

El PP de Siero denuncia la aparición de un hundimiento en la carretera de la Pola a Bendición (SI-8), apenas seis meses después de finalizar las obras de rehabilitación del vial que también comunica la capital municipal con Valdesoto. Los populares llevarán el problema a la Junta General del Principado para exigir explicaciones al Ejecutivo autonómico, al considerar que "pone en cuestión la calidad técnica del proyecto y la ejecución" de una actuación que supuso un coste de 1,3 millones de euros.

La presidenta del PP sierense y diputada autonómica, Beatriz Polledo, juzga "inaceptable" que una carretera "recién reformada presente fallos estructurales". Además, advierte de que "la situación puede comprometer la seguridad vial, si no se actúa con rapidez".

Noticias relacionadas

El PP pedirá la comparecencia en la Junta del consejero Alejandro Calvo para "que detalle qué ha sucedido en la obra, si se han detectado defectos en la ejecución y qué medidas piensa adoptar el Principado para corregirlos". Los populares sostienen que el Ejecutivo de Adrián Barbón "no ha estado a la altura" en el seguimiento de una actuación que afecta a una carretera muy transitada por vecinos de distintas localidades del concejo.