Así es Costco, el gigante de los hipermercados que se instalará en Asturias: bajos precios, productos en formato mayorista, artículos de todo tipo (hasta vestidos de novia) y reparto a domicilio

Bajos precios, productos en formato mayorista, artículos de todo tipo (no solo alimentación), reparto a domicilio, aparcamiento propio y hasta gasolinera, taller de neumáticos, centro auditivo y óptica. Así es, a grandes rasgos, Costco, la cadena estadounidense de hipermercados que llegará a Asturias, tras recibir el visto bueno del Gobierno del Principado. La gran superficie será la sexta que la marca abre en España, con almacenes en Madrid (2), Bilbao, Sevilla y Zaragoza, y se instalará en el polígono de Bobes, en Siero, en una parcela de 54.000 metros cuadrados. El compromiso de Costco en Asturias es crear como mínimo 170 empleos en los tres primeros años y elevarlos a 260 en los tres siguientes (aquí puedes inscribirte para trabajar en la compañía).

Imagen de archivo de una tienda de Costco. / LNE

Hasta vestidos de novia

La filosofía de Costco Wholesale es ofrecer "los mejores precios para productos de calidad". En sus hipermercados se pueden encontrar de todo: alimentación, productos de hostelería, electrodomésticos, repuestos para el coche, juguetes, dispositivos electrónicos, joyería, relojería, libros, artículos de belleza, muebles, productos para oficina, ropa… Es decir, es como un Alcampo o un Carrefour, pero a lo grande. Porque una de las peculiaridades de Costco es que todo lo vende en formato mayorista, extra grande. En sus tiendas venden aproximadamente 3.800 artículos y entre ellos se pueden encontrar hasta flores y vestidos de novia.

Hay que ser socio

Eso sí, para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.

Una gasolinera de Costco / Costco

Con gasolinera, centro auditivo, óptica...

Todos los hipermercados de Costco que operan en España son similares, con un horario de apertura de lunes a sábado de 10.00 a 21.30 horas. Aparte de la tienda tienen un aparcamientos de grandes dimensiones, gasolineras (abiertas todos los días del año) y, por si fuera poco, centros auditivos, ópticas y taller de neumáticos.

Como la mayoría de supermercados, Costco también tiene su propia marca blanca: Kirkland Signature, con productos "desarrollados para que su calidad iguale o supere el estándar de las marcas más reconocidas".

Entrega a domicilio en el mismo día

Costco ha incorporado este año una novedad, haciéndole la competencia a Mercadona: un servicio online con entrega a domicilio en el mismo día. Para ello, los socios de Costco tan solo tienen que hacer pedidos a través de su web. Los precios son los mismos que en la tienda, pero hay una tarifa fija por el servicio de 15 euros por pedido y un mínimo de compra de 35 euros.

La búsqueda del tesoro

Los mejores productos de Costco (por su precio) están disponible por tiempo limitado. De ahí que la cadena estadounidense haya implantado lo que llama "la búsqueda del tesoro", que es una especie de juego secreto que comparte con sus socios para que encuentren las mejores ofertas en sus hipermercados.