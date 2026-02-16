Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así puedes pedir trabajo a Costco, el nuevo hipermercado que abrirá en Asturias creando 260 empleos

Disponible el formulario web para ser empleado en la nueva multinacional de éxito

Costco

Costco / F

Leire Rodom

Costco Wholesale, la cadena internacional de hipermercados con el objetivo de proporcionar los mejores precios en productos de calidad llega a Asturias. El compromiso de empleo fija la creación de 170 puestos de trabajo en los primeros años en el Principado, ampliables hasta 260. Según la documentación aportada, la más mitad de los contratos serán indefinidos a tiempo completo, estimando 700 puestos indirectos vinculados a la actividad.

Mañana habrá colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de sartenes de acero inoxidable más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida

Costco / f

Nuevo proyecto en Asturias

El Gobierno asturiano ha dado luz verde a la implantación de la multinacional estadounidense en el polígono industrial de Bobes, en Siero. Sobre la mesa, el proyecto presenta cifras de peso. Con una inversión mínima de 45 millones de euros, Costco se instalará en una parcela de 54.000 metros cuadrados, a construir en dos años. El complejo contará con una estación de servicio con al menos 16 surtidores, un elemento que añade una considerable dimensión logística y comercial al proyecto.

Entre los compromisos adicionales con la empresa figura la representación de referencias asturianas bajo la firma de acuerdos con productores locales. También, la empresa tendrá que colaborar con entidades sin ánimo de lucro para la gestión de donaciones diarias. El futuro centro de Siero se convertirá en el sexto hipermercado de la cadena, tras la apertura de 2024 en Zaragoza.

Instalaciones de Costco en Colorado.

Instalaciones de Costco en Colorado. / AP Photo/David Zalubowski

Puestos de trabajo

Costco asegura la recompensa y el reconocimiento de sus empleados. La mayoría comienza su carrera profesional en los almacenes, convirtiéndose en expertos de los productos que la empresa vende. Además, la mayor parte de los directivos son trabajadores que han promocionado internamente desde los almacenes.

Buscan personas enérgicas dispuestas a trabajar de un ambiente laboral dinámico lleno de retos y oportunidades. En la plantilla garantizan cumplir con los criterios de paridad entre hombres y mujeres y una reserva mínima del 2% para personas con discapacidad.

La multinacional ofrece diversos puestos de trabajo en sus almacenes, enfocados en servicio al cliente, ventas, logística y perecederos. Destacan por sus salarios competitivos y beneficios. La oferta de trabajo se adapta a la gran variedad de servicios. Los roles más comunes y demandados incluyen cajeros, reponedores, personal de limpieza, mozos de almacén, técnicos de farmacia y de óptica, panaderos, auxiliar de seguridad y servicio de gasolinera, carnicería y pescadería.

Algunos de los puestos actuales como el de carnicero, cuenta con un contrato temporal con posibilidades de continuidad, en una jornada completa de 40 horas semanales (5 días de trabajo y 2 de descanso). Como requisitos solicitan el título de bachillerato y una experiencia mínima de dos años en el puesto. Por otra parte, en el puesto de auxiliar de mantenimiento y limpieza se valora la experiencia y los estudios sin ser condiciones determinantes. El contrato para este empleo es temporal con una jornada parcial de 25 horas a la semana.

Imagen de archivo de una tienda de Costco.

Imagen de archivo de una tienda de Costco. | LNE / f

Actualmente, en su página web se encuentra abierto el plazo de inscripción para darte de alta como candidato. Además, en el área de "Trabaja con nosotros" diariamente actualizan los puestos vacantes en todos sus hipermercados españoles.

