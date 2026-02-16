Cuántos empleos generará Costco en Asturias: perfiles, sueldos y características de los perfiles del gran espacio comercial de Siero

La implantación del gran espacio comercial de Costco en Siero comienza a andar tras la aprobación hoy por el Consejo de Gobierno de la declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). La propuesta aprobada por el Principado incluye los compromisos en empleo que deberá adoptar la empresa.

Así, Costco prevé crear 170 empleos directos en el momento de la apertura de su centro y alcanzar los 260 puestos en el plazo de tres años desde el inicio de la actividad, según la documentación incorporada al expediente de tramitación del proyecto.

Además, la empresa se compromete a que en torno al 90% de los contratos sean indefinidos, en ese horizonte de empleo.

En todo caso, el Gobierno regional establece condiciones laborales que deberán cumplirse, ya que son las que propician la declaración de PIER. Así, se establece el compromiso de que el 87% de los contratos sea indefinidos y al menos un 47% de los empleos indefinidos lo hagan a tiempo completo.

Precisamente los salarios son uno de los argumentos que emplea Costco para diferenciarse en el sector: asegura que las retribuciones del personal serán de un 30 a un 50 por ciento "mejor que sus competidores".

El mismo documento concreta también un umbral de referencia para medir el empleo “equivalente a jornada completa”: al menos 114 empleos directos indefinidos equivalentes a jornada completa desde el inicio de la explotación.

Además, la empresa se compromete a una distribución paritaria entre hombres y mujeres, y a que exista diversidad, como empleados de 22 nactionalidades distintas. También existe un compromiso de contratación de personas con discapacidad.

En cuanto a los perfiles profesionales requeridos, se detallan en función de las distintas actividades:

Área comercial: se necesitarán cajeros, asistentes de ventas, reponedores, supervisores, atención al cliente.

Área logística: recepcionistas de mercancía, personal de inventario, conductores de montacargas. − Servicios especializados: ópticos, técnicos auditivos, mecánicos de neumáticos.

Administración y gestión: gerentes, personal de recursos humanos, personal del área de contabilidad.

Otra parte importante del proyecto será el empleo generado durante la fase de obras o desarrollo inicial del proyecto. El promotor estima que la construcción durará un año y se generarán entre 300 y 500 empleos directos. Entre los perfiles profesionles se señalan ingenieros civiles, arquitectos, supervisores de obra, albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, operadores de maquinaria pesada, instaladores técnicos (climatización, telecomunicaciones, fontanería…), etc.

Costco afirma que la actividad, una vez que entre en funcionamiento, generará entre 600 y 900 empleos indirectos, derivados de la actividad comercial y logística del establecimiento. Los sectores implicados serían proveeodores y distribuidores, además de productores agrícolas y alimentarios, o personal de mantenimiento, limpieza, seguridad u hostelería.

Costo considera que por cada trabajador directo, se generarán 1.5 y 2 empleos indirectos, lo que equivale a entre 450 y 1.000 empleos indirectos en la fase de obras. En la fase de explotación se estiman entre 2 y 3 empleos indirectos por cada empleo directo generando entre 600 y 900 empleos indirectos.

El informe recuerda, por último, que la ley prevé mecanismos de seguimiento del cumplimiento de los compromisos laborales y la posibilidad de exigir responsabilidades en caso de incumplimientos, incluida la ejecución de garantías.

La aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la declaración de Costco como proyecto estratégico contó con los reparos del consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de IU, Ovidio Zapico, que hizo constar su discrepancia.

La decisión se produce más de seis meses después de que toda la documentación de la solicitud llegase a la agencia Sekuens, encargada de valorar la propuesta. La aprobación ocurre habiéndose rebasado en más de tres meses el plazo legal que fija la ley de Proyectos de Interés Estratégico, que considera que la solicitud debe resolverse a los tres meses de su presentación, considerando el silencio administrativo como desestimatorio.

La solicitud se registró el 25 de junio, pero la documentación completa fue remitida para su evaluación el 1 de julio. En el proceso de análisis se reclamó al promotor más documentación con fecha de 18 de agosto. Desde entonces, la Agencia Sekuens ha tardado casi seis meses en dictar una resolución, rubricada el pasado día 6 de febrero.

El proyecto de Costco en Siero

El proyecto, para implantar una gran tienda de esta multinacional de los hipermercados Costco Wholesale Corporation, se pretende desarrollar en una parcela de 54.586 metros cuadrados de superficie con 46.035 metros cuadrados de edificabilidad y el área contará con 822 plazas de aparcamiento.

La inversión para poner en marcha esta iniciativa es de entre 45 y 50 millones de euros y "es importante recalcar que el proyecto no se nutre de subvenciones u otros recursos públicos".

El éxito de Costco en el mundo

Costco, fundada en 1983, es una de las empresas de retail más grandes del mundo. "Es reconocida por su innovador modelo de negocio basado en membresías que fomenta la lealtad del cliente, por ofrecer productos de alta calidad a los mejores precios posibles. Además de incluir un amplio rango de productos, como tecnología, alimentos, electrodomésticos, ropa y calzado, productos para el hogar, y mobiliario, Costco ofrece servicios exclusivos para sus socios, como estaciones de combustible a precios competitivos, montaje de neumáticos, ópticas y centros auditivos", refleja la documentación que acaba de salir a información pública.

Vista del polígono de Bobes, con la zona que quiere ocupar Costco delimitada en rojo, a la derecha de la imagen. / Costco.

Una gasolinera junto al aparcamiento

Se construirá también una estación de servicio con al menos 16 surtidores, "en los que se venderá combustible a precios competitivos con respecto al mercado, facilitando de esta manera una alternativa económica para los ciudadanos de la comarca para repostar sus vehículos", indica el informe para la declaración como "Proyecto de interés estratégico" del centro comercial Costco, al que se pueden presentar alegaciones hasta el 16 de octubre.

La compañía prevé que el 90 por ciento de los 200 empleos que se creen inicialmente sean indefinidos y que, una vez que la tienda se encuentre a pleno rendimiento, llegue a los 260 empleados. La intención de la compañía, avanzada el pasado mes de marzo, es la de abrir a finales de 2026 o principios de 2027.

En España, Costco tiene abiertas tiendas en Madrid, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. Además de en Asturias, quiere abrir también en Málaga.