El Pleno de Siero debatirá este jueves, a instancias del PP, la externalización del agua: "El Alcalde debe dar marcha atrás"
Juan Luis Berros solicitará en la sesión un "nuevo informe completo, independiente e imparcial"
J. A. O.
El pleno extraordinario solicitado por el PP para debatir la futura gestión del agua en Siero se celebra este jueves. Los populares tratarán de dar marcha atrás a la decisión tomada por el alcalde, el socialista Ángel García "Cepi", para la externalización de la gestión del servicio. Su portavoz, Juan Luis Berros, adelanta que reclamará, en un primer paso, "la revocación de una decisión tomada con ocultación el día antes de Navidad y sin publicidad alguna, paralizando el actual proceso que se impulsa con urgencia desde la alcaldía".
Berros argumenta la postura de su partido denunciando "la falta de información a la ciudadanía sobre los motivos por los que el Gobierno municipal de Siero pretende ahora cambiar una gestión del agua directa por el propio Ayuntamiento que arroja unos beneficios anuales de más de 200.000 euros por otra privada”. En esta misma línea, el portavoz del PP se pregunta “por qué, siendo un Ayuntamiento con medios para la inversión sin necesidad de endeudarse, se traspasa tal carga de más de 24 millones de euros a un concesionario con el derecho a que pueda resarcirse y recuperar los mismos, más costes ordinarios de gestión, intereses financieros de tal inversión, y beneficios, en tan largo periodo de tiempo de treinta años”. Para Berros, esta decisión "hipotecará e impedirá realmente, no solo futuras decisiones sobre la gestión del agua, además de hacer perder la competitividad en el precio para empresas, y sobre todo para los vecinos entre los que hay mucho pensionista y personas vulnerables económicamente que les va a suponer un sacrificio el pagar, como mínimo, más del doble de lo que abonan actualmente por el agua y saneamiento".
El segundo paso que intentarán lograr los populares, es que el Ayuntamiento de Siero “encargue un nuevo informe completo, independiente e imparcial que aborde otros extremos no estudiados por el existente”. Berros acusa en este sentido al Alcalde de haberse basado “interesadamente” en el actual informe “para aprobarlo utilizando su mayoría absoluta, añadiendo que él mismo no hace un verdadero estudio ni apuesta por otras soluciones que utilizan otros Ayuntamientos en Asturias.
Para el portavoz del PP, dicho informe, además, “no aborda el problema de la eventual y futura incorporación de las cooperativas y comunidades de usuarios de agua, numerosas en nuestro concejo, y ni siquiera aborda la solución más sencilla que es que el Ayuntamiento, sin quiebra para sus arcas, asuma la inversión que pretende privatizar".
Por último, desde el PP pretenden promover que los vecinos “conozcan, participen y decidan de manera directa por medio de las distintas vías que permite la Ley, sobre el mayor problema que ha abordado el concejo en los últimos años y el que abordará en los futuros”. Sólo así, defiende, “garantizaremos que la decisión que se adopte sea buena para los vecinos y empresas del concejo, que es en realidad en lo que consiste el oficio de gobernar para los mismos”.
