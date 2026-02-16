Siero acelera con el nuevo contrato de la zona azul y ya tendrá las ofertas de la segunda licitación a finales de marzo

Siero pisa el acelerador con el contrato de la zona azul. Después de que la Junta de Gobierno aprobara el pasado viernes la modificación de los pliegos, el Ayuntamiento publicó ayer el anuncio de la segunda licitación. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 23 de marzo para presentar sus ofertas de cara a la adjudicación del servicio, con un presupuesto base de 3,9 millones de euros y cinco años de duración.

La repetición del proceso de licitación que se había puesto en marcha el pasado octubre responde a un fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que estimó parcialmente la reclamación formulada por la empresa Indigo Park España contra los criterios de adjudicación recogidos en el pliego de condiciones. Los técnicos adaptaron la documentación a los requerimientos del tribunal y la Junta de Gobierno aprobó en la sesión celebrada el pasado viernes tanto la nueva redacción de los pliegos como la segunda licitación del servicio, que ya se ha puesto en marcha.

Em concreto, el contrato para renovar el servicio de la zona azul en la Pola y Lugones salió a licitación el 15 de octubre de 2025. Pocos días después, Indigo Park presentó el recurso contra los pliegos ante el Tribunal Administrativo Central, que decidió la paralización del proceso y estimó de forma parcial la reclamación. A resultas de ellos, el Consistorio retrotrajo el procedimiento a su inicio y redactó de nuevo el punto de los pliegos que dio origen al recurso. Cumplido ese trámite, el asunto pasó a la Junta de Gobierno del viernes, donde se aprobó la nueva licitación con los votos a favor de los ediles del PSOE. IU se posicionó en contra y la Plataforma Vecinal de La Fresneda optó por la abstención.

La principal novedad del nuevo sistema que se implantará en Siero es que la primera media hora de aparcamiento será gratuita, una medida "única en Asturias", según destaca el gobierno municipal. A partir de esos treinta minutos la tarifa quedará fijada en noventa céntimos a la hora. El aparcamiento público de la zona del Maracaibo, en la Pola, con 164 plazas, y el de la calle de Santa Isabel, en Lugones, con 151, comenzarán a ser de pago en cuanto se contrate el nuevo servicio de la zona azul. Se dispondrá en ellos una tarifa de 1,50 euros que permitirá aparcar durante todo el día. Además, los usuarios podrán acceder a bonos de 30 euros mensuales. También se crea cuarenta nuevas plazas nuevas de zona azul en el entorno del Centro de Salud de la Pola, en la calle Maestro Martín Galache.