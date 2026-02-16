Siero ejecuta la limpieza y el desbroce de una finca privada en Viella y pasará la factura a la propiedad
"Estamos intensificando la labor de inspección desde el área de Disciplina Urbanística", advierte el concejal Javier Rodríguez
J. A. O.
El Ayuntamiento de Siero está ejecutando de forma subsidiaria labores de desbroce, limpieza y adecuación en una parcela privada en Viella. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 11.495 euros y un plazo de ejecución de un mes.
Tal y como explicó el edil de Urbanismo, Javier Rodríguez, que ayer visitó la parcela, esta intervención responde a "la necesidad de mantener en condiciones óptimas las fincas del municipio, con el fin de evitar posibles problemas de seguridad y salubridad derivados de la falta de mantenimiento". "Por parte del Ayuntamiento, estamos intensificando la labor de inspección desde el área de Disciplina Urbanística para recordar a los propietarios su obligación de conservación y mantenimiento de sus propiedades", añadió el concejal.
En una primera fase del procedimiento se insta a los propietarios a que limpien su parcela de manera voluntaria. En caso de que hagan caso omiso, el Ayuntamiento inicia un expediente de ejecución subsidiaria y, posteriormente, se le liquida al propietario el coste de la actuación. Además, fuentes municipales advierten de que se podrá imponer una sanción económica independiente a la ejecución subsidiaria.
