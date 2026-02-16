Siero licita por segunda vez la nueva zona azul: un recurso obliga a reiniciar el proceso iniciado hace cuatro meses
La reclamación de una empresa sobre los criterios de adjudicación paralizó la primera licitación
J. A. O.
El Ayuntamiento de Siero se ha visto obligado a reiniciar el proceso de licitación del nuevo contrato de la zona azul de aparcamiento, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimara parcialmente una reclamación formulada por la empresa Indigo Park España contra los criterios de adjudicación recogidos en el pliego de condiciones. Los técnicos ya han adaptado la documentación a los requerimientos del tribunal y la Junta de Gobierno aprobó en la sesión celebrada este pasado viernes tanto la nueva redacción de los pliegos como la segunda licitación del servicio.
Con un presupuesto de 3,9 millones de euros y cinco años de duración, el contrato salió a licitación el 15 de octubre de 2025. El día 27 de ese mismo mes, Indigo Park presentó un recurso contra los pliegos ante el Tribunal Administrativo Central, que decidió la paralización del proceso y acabó estimando de forma parcial la reclamación. Concretamente, en lo que se refiere a los criterios de adjudicación que tienen en cuenta la implantación de nuevas herramientas, sistemas o medios de pagos.
A partir de ahí, el Consistorio retrotrajo el procedimiento a su inicio y redactó de nuevo el punto de los pliegos que dio origen al recurso. Cumplido ese trámite, el asunto pasó a la Junta de Gobierno del viernes, donde se aprobó la nueva licitación con los votos a favor de los ediles del PSOE. IU se posicionó en contra y la Plataforma Vecinal de La Fresneda optó por la abstención. La previsión es que el contrato se cierre durante el verano.
La gran novedad de la nueva zona azul de Siero es la gratuidad de la primera media hora de uso, lo que supone una medida pionera en Asturias. También se estrenará la inclusión como zona regulada la calle Maestro Martín Galache de la Pola, junto al centro de salud de la localidad, y serán zona azul el nuevo aparcamiento de la Pola, en la zona del antiguo Maracaibo (164 plazas), y el estacionamiento de la calle Santa Isabel de Lugones (151 plazas), en los que hasta ahora no se pagaba por aparcar.
