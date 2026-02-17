"Cepi" retoma la actividad municipal con una recepción muy especial: los "polesinos" visitan al regidor disfrazados de pitufos para celebrar el Carnaval

El alcalde de Siero, Ángel García (Cepi), retomó este martes su actividad habitual en el Ayuntamiento tras unos días de descanso y una vez cerrada la polémica política, con una visita muy especial. Acompañado por María José Fernández, el regidor recibió en su despacho a los alumnos y profesores de la escuela infantil Los Polesinos, todos ellos disfrazados de pitufos con motivo del Carnaval.

Fue el primer acto del Antroxu infantil que celebra este martes el concejo. En la Pola están previstos pintacaras en la Casa de Cultura, de 15:00 a 16:30 horas. El desfile de Antroxu saldrá desde el teatro auditorio por la calle Alcalde Parrondo hasta la plaza cubierta, a las 17:00 horas. A partir de las 18.30 horas habrá animación musical, chocolate y frisuelos, así como la entrega de premios y un fin de fiesta muy especial.

En Lugones están previstos talleres de pintacaras y globoflexia en el Centro Polivalente Integrado de 15:00 a 16:30 horas. El desfile saldrá a las 17.00 horas hasta la carta de la plaza central. Los asistentes podrán disfrutar de animación musical y chocolata. A las 19.000 horas se procederá a la entrega de premios y al fin de fiesta.