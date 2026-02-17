"Cepi" retoma la actividad municipal con una recepción muy especial: los "polesinos" visitan al regidor disfrazados de pitufos para celebrar el Carnaval
La Pola y Lugones celebran este martes por la tarde sus antroxos infantiles
J. A. O.
El alcalde de Siero, Ángel García (Cepi), retomó este martes su actividad habitual en el Ayuntamiento tras unos días de descanso y una vez cerrada la polémica política, con una visita muy especial. Acompañado por María José Fernández, el regidor recibió en su despacho a los alumnos y profesores de la escuela infantil Los Polesinos, todos ellos disfrazados de pitufos con motivo del Carnaval.
Fue el primer acto del Antroxu infantil que celebra este martes el concejo. En la Pola están previstos pintacaras en la Casa de Cultura, de 15:00 a 16:30 horas. El desfile de Antroxu saldrá desde el teatro auditorio por la calle Alcalde Parrondo hasta la plaza cubierta, a las 17:00 horas. A partir de las 18.30 horas habrá animación musical, chocolate y frisuelos, así como la entrega de premios y un fin de fiesta muy especial.
En Lugones están previstos talleres de pintacaras y globoflexia en el Centro Polivalente Integrado de 15:00 a 16:30 horas. El desfile saldrá a las 17.00 horas hasta la carta de la plaza central. Los asistentes podrán disfrutar de animación musical y chocolata. A las 19.000 horas se procederá a la entrega de premios y al fin de fiesta.
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- Dos restaurantes de Siero, en la final del concurso para lograr el premio al mejor plato de callos de España
- Siero lleva repartidos cerca de 6.000 cubos y más de 200.000 bolsas compostables para la recogida de materia orgánica
- Comadres de multitud en los chigres de Pola de Siero: 'Hay que mantener la tradición de juntarse en las sidrerías
- Así es Costco, el gigante de los hipermercados que se instalará en Asturias: bajos precios, productos en formato mayorista, artículos de todo tipo (hasta vestidos de novia) y reparto a domicilio
- Así se elabora, paso a paso, un bollo preñao de Comadres en una casa de Pola de Siero, según una receta tradicional de herencia familiar
- Un problema menos, no hubo resultados': la réplica de Siero a la decisión de la Universidad de retirar el centro de IA de Lugones
- El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero tendrá una tienda de segunda mano, cafetería y espacios para actividades educativas