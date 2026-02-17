Un nuevo complejo de mantenimiento de la red consolidará a El Berrón como centro neurálgico del ferrocarril en Asturias

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tiene muy avanzado el proceso de licitación para levantar en El Berrón una nueva y moderna base de mantemiento de la red. El equipamiento consolidará a la localidad sierense como el centro neurágico del ferrocarril de Asturias tras la puesta en marcha, hace ahora justo dos años, del complejo encargado de la regulación de la circulación en 976 kilómetros de red, por los que pasan 579 convoyes al día. La mesa de contratación del organismo ya estudia las ofertas presentadas por las trece empresas que optan a un encargo de 5,7 millones y que va a permitir que se concentren todas las dependencias destinadas a la conservación del servicio en un único espacio, dotado de medios avanzados. Según fuentes del Adif, el objetivo de la actuación que se pondrá en marcha a lo largo de este año, con un plazo de ejecución de 21 meses, pasa por "incrementar la eficiencia de las operaciones y optimizar las tareas de puesta a punto de la red".

La base de mantenimiento, que se ubicará en una parcela de las inmediaciones de la nueva terminal ferroviaria de El Berrón, albergará talleres, almacenes y dependencias administrativas en un único complejo, con más de dos mil metros de superficie construida. El solar dispone de acceso directo desde la calle de La Estación, lo que facilita tanto la entrada de vehículos de mantenimiento como el tránsito del personal.

Tres bloques

El equipamiento se organizará en tres bloques diferenciados en los que se concentrarán funciones hasta ahora dispersas. El edificio administrativo será el espacio más vinculado al día a día de la plantilla. Dispondrá de oficinas abiertas con capacidad para unas 25 personas, además de locales individuales y salas de trabajo. También se habilitará un aula de formación, lo que permitirá impartir cursos técnicos y celebrar reuniones operativas o sesiones informativas sin necesidad de desplazamientos. Este bloque se completa con zonas de descanso y comedor, vestuarios con un centenar de plazas, aseos adaptados y un cuarto de primeros auxilios. La intención es que el edificio funcione como núcleo organizativo.

Centro logístico

El segundo bloque estará destinado íntegramente a almacenamiento, con una zona exterior pensada para material de grandes dimensiones, habitual en trabajos de infraestructura de vía.Este espacio permitirá concentrar herramientas, repuestos y elementos técnicos en un único punto cercano a las líneas, reduciendo tiempos de traslado y facilitando la planificación de intervenciones. "Su papel será clave para que la base funcione como centro logístico", subrayan desde el Adif.

Noticias relacionadas

Finalmente, el tercer bloque se ha proyectado como el núcleo operativo de la base. Dispondrá de cocheras con dos vías ferroviarias, diseñadas para el estacionamiento de vehículos de mantenimiento y maquinaria especializada. El proyecto incluye un foso técnico que permitirá trabajar sobre los trenes desde su parte inferior. Se trata de una instalación que los técnicos del Adif consideran "imprescindible para llevar a cabo tareas de revisión y reparación". A todo ello se sumarán talleres específicos y una zona destinada a la gestión de residuos, a modo de "punto limpio" para el tratamiento de materiales derivados del mantenimiento.