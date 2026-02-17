Pasarela de Carnaval en Siero: los niños disfrutan a tope de los desfiles de disfraces por las calles de la Pola y Lugones

El carnaval infantil se celebró por todo lo alto este martes en Pola de Siero. Con salida desde el teatro auditorio, cerca de 200 personas participaron en un desfile lleno de color, música y diversión, que disfrutó de una jornada con cielos despejados y sin lluvia. "Hoy el tiempo tenía que dar una tregua y dejarnos celebrar el Antroxu en condiciones", afirmaba uno de los espectadores del desfile antes del inicio.

EN IMÁGENES: Así fue el desfile de carnaval en Pola de Siero / Christian García

La variedad de disfraces fue la gran nota positiva del desfile. Desde viajeros del espacio, hasta un numeroso grupo de pitufos pasando por ideas novedosas como los juegos de mesa o "dulces de fantasía". Entre los participantes estaba el grupo de Jorge Vigil, compuesto por una numerosa comitiva infantil que hizo homenaje a un popular juego de mesa que ha reunido a familias durante años: el "Quién es quién". "La idea es promover menos redes sociales y más juegos tradicionales de mesa entre los más jóvenes", indicó Vigil, señalando su carroza, que llevaba el lema en un lateral.

El grupo estuvo monopolizado por decenas de niñas y niños que iban enfundados con los típicos carteles del juego. "Están encantados . El Carnaval es una fiesta especial para ellos", corroboraron los integrantes del grupo.

Unos pasos más adelante se encontraba Jorge Calvo junto a su equipo de "dulces de fantasía", "La Chuchebanda", en el que los numerosos integrantes homenajearon a uno de los productos que más gustan a la gente menuda: las gominolas. "Este desfile es perfecto para los más pequeños, se lo pasan genial", afirmó Calvo después de que el día previo estuviesen presentes en Gijón, donde el mal tiempo hizo mella. "Casi no terminamos", afirmó Calvo, quien lleva más de dieciséis años participando en los carnavales. "Esto empezó como una idea de grupo para venir en pareja pero con los años hemos crecido con los niños", detalló.

Al final del trayecto, en la plaza cubierta de Siero, el grupo compuesto por 28 personas entre adultos y niños ofreció una actuación para los asistentes cuyos ensayos "nos han llevado casi cuatro meses".

El autolavado del desfile de Lugones / A. S.

Pero no todo fue diversión por diversión. Entre los numerosos grupos también hubo uno que quiso aprovechar la ocasión para hacer reivindicación, tal y como llevaron a cabo los vecinos de la parroquia de Granda. Sus disfraces lo dejaban claro: baterías gigantes que rodeaban un enorme cartel con mensaje directo: "Baterías al lado de casa no".

Lugones también disfrutó de una animada tarde de Carnaval, con desfile por las calles de la localidad, talleres, chocolate y un gran fin de fiesta.

Uno de los grupos del desfile de Lugones. / A. S.

El alcalde de Siero, Ángel García (Cepi), retomó este martes su actividad habitual en el Ayuntamiento tras unos días de descanso y una vez cerrada la polémica política, con una visita muy especial. Acompañado por María José Fernández, el regidor recibió en su despacho a mediodía a los alumnos y profesores de la escuela infantil Los Polesinos, todos ellos disfrazados de pitufos con motivo del Carnaval.