Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Las seis debilidades jurídicas que ven los detractores de que Costco aterrice en Asturias: incompatibilidad urbanística, riesgo patrimonial...

El expediente admite incompatibilidad con el planeamiento, que solo se resuelve con la autorización del Consejo de Gobierno, y los comerciantes cuestionan si una gran superficie puede ser proyecto estratégico

Una inversión de 45 millones, contratos indefinidos, productos asturianos...: todas las condiciones que el Principado ha puesto a Costco para instalarse en Siero

Una inversión de 45 millones, contratos indefinidos, productos asturianos...: todas las condiciones que el Principado ha puesto a Costco para instalarse en Siero / LNE

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

La decisión del Consejo de Gobierno del Principado de declarar el proyecto de implantación de Costco en Siero como de Interés Estratégico Regional (PIER), adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, abre la puerta a una reclamación jurídica por parte de comerciantes y empresas del sector, al considerar que la declaración supone “un atajo” para sortear las dificultades urbanísticas que, de otro modo, tendría el proyecto.

La documentación que obra en el expediente, a la que ha tenido acceso este periódico, reconoce implícitamente esas debilidades jurídicas potenciales que podrían sustentar una impugnación. Básicamente se centran en cinco cuestiones: el encaje urbanístico, el uso de la figura de Proyecto de Interés Estratégico Regional, la coherencia de la decisión con las Directrices de Comercio vigentes, la motivación estratégica y los riesgos patrimoniales.

Incompatibilidad reconocida con el planeamiento vigente

El expediente admite expresamente que el proyecto es inviable con la normativa urbanística actual y que solo puede ejecutarse mediante modificación posterior del planeamiento o por prevalencia de la declaración como Proyecto Estratégico.

La parcela en la que está previsto que se implante Costco está calificada como industrial y el uso comercial propuesto no encaja en las limitaciones del Plan Parcial de Bobes, el Plan General de Ordenación Urbana de Siero y las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial.

De hecho, el propio informe señala que, sin esa adaptación normativa, el proyecto no podría autorizarse.

No obstante, la ley de Proyectos Estratégicos permite ordenar la modificación del planeamiento, pero el debate radica en si la figura puede utilizarse para introducir un uso prohibido de partida en suelo industrial, argumento en el que se han basado la mayoría de las alegaciones presentadas durante el proceso.

Tensión con las Directrices de Equipamiento Comercial

Las Directrices de Comercio autonómicas solo permiten comercio en suelo industrial en supuestos muy limitados (mayorista o sectores específicos como automoción o materiales de construcción). El modelo Costco, que consiste en una gran superficie minorista multisectorial, queda fuera de esos supuestos.

Para salvar ese obstáculo, el promotor propone modificar las propias Directrices y redefinir el uso permitido para incluir el formato “club de compras”. Es precisamente ese paso el que señalan los detractores de la decisión, ya que consideran que se usa un procedimiento excepcional para alterar una planificación sectorial aprobada por decreto.

Debate sobre el encaje en los criterios estratégicos

Las alegaciones presentadas al proyecto (formuladas por la Unión de Comerciantes, Izquierda Unida, el sindicato Comisiones Obreras y el Partido Comunista de los Trabajadores de España) sostienen que el proyecto no cumple los criterios de la ley de Proyectos Estratégicos porque la inversión no es industrial, innovadora ni tractora de transición ecológica.

La Agencia responde con una interpretación amplia de la ley, afirmando que los PIER no se limitan a proyectos industriales. El artículo 4 de la norma recoge varias categorías de inversiones o proyectos que pueden acogerse a ese “acelerador” burocrático que supone la ley regional. En esencia, la norma incluye inversiones industriales o de servicios avanzados, nuevas actividades con valor añadido e innovación, proyectos de cualificación del capital humano, sustitución de sectores en declive, inversiones que favorezcan la cohesión territorial y actuaciones alineadas con estrategias autonómicas.

Los detractores de la aplicación de la normativa de Proyectos Estratégicos ponen en duda que una gran superficie comercial pueda encajar en alguno de esos supuestos.

Seguridad jurídica y riesgo de precedente

Varias alegaciones advierten de que declarar PIER una gran superficie comercial en suelo industrial podría abrir la puerta a que otros proyectos comerciales eludan la planificación territorial ordinaria. El informe administrativo evita valorar esa cuestión por considerarla de oportunidad política, no jurídica.

Riesgo patrimonial por terrenos expropiados

Izquierda Unida introduce un frente adicional en sus alegaciones al señalar que el polígono de Bobes se obtuvo mediante expropiación para uso industrial y que cambiar el destino a comercial podría activar solicitudes de retasación. La Administración autonómica descarta ese riesgo al considerar que la retasación solo procede por demora en el pago del justiprecio, no por cambios de planeamiento posteriores.

Noticias relacionadas y más

Carencias de estudios sectoriales en fase inicial

Las alegaciones también señalan ausencia de estudios de impacto comercial, movilidad o ambiental detallados. La Agencia Sekuens responde, en su recomendación de que el proyecto de Costco reciba la consideración de estratégico, que esos estudios no son exigibles en esta fase.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  2. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  3. Dos restaurantes de Siero, en la final del concurso para lograr el premio al mejor plato de callos de España
  4. Siero lleva repartidos cerca de 6.000 cubos y más de 200.000 bolsas compostables para la recogida de materia orgánica
  5. Comadres de multitud en los chigres de Pola de Siero: 'Hay que mantener la tradición de juntarse en las sidrerías
  6. Siero da la licencia de obra de mayor cuantía en lo que va de año, una inversión de 3,1 millones que CAPSA hará en Granda
  7. Así se elabora, paso a paso, un bollo preñao de Comadres en una casa de Pola de Siero, según una receta tradicional de herencia familiar
  8. Un problema menos, no hubo resultados': la réplica de Siero a la decisión de la Universidad de retirar el centro de IA de Lugones

Las seis debilidades jurídicas que ven los detractores de que Costco aterrice en Asturias: incompatibilidad urbanística, riesgo patrimonial...

Las seis debilidades jurídicas que ven los detractores de que Costco aterrice en Asturias: incompatibilidad urbanística, riesgo patrimonial...

"¿Partido? ¿Qué partido? ¿Fractura? ¿Qué fractura?": breve análisis de las rupturas (y suturas) políticas de la "operación Costco"

"¿Partido? ¿Qué partido? ¿Fractura? ¿Qué fractura?": breve análisis de las rupturas (y suturas) políticas de la "operación Costco"

Seis meses de trámites, cuatro años de batalla: el desembarco de Costco en Asturias, sus compromisos y una luz verde que enciende otra roja en el Gobierno de Barbón

Seis meses de trámites, cuatro años de batalla: el desembarco de Costco en Asturias, sus compromisos y una luz verde que enciende otra roja en el Gobierno de Barbón

Un nuevo complejo de mantenimiento de la red consolidará a El Berrón como centro neurálgico del ferrocarril en Asturias

Un nuevo complejo de mantenimiento de la red consolidará a El Berrón como centro neurálgico del ferrocarril en Asturias

Llegar a tiempo a la vida

Así puedes pedir trabajo a Costco, el nuevo hipermercado que abrirá en Asturias creando 260 empleos

Así puedes pedir trabajo a Costco, el nuevo hipermercado que abrirá en Asturias creando 260 empleos

El Pleno de Siero debatirá este jueves, a instancias del PP, la externalización del agua: "El Alcalde debe dar marcha atrás"

El Pleno de Siero debatirá este jueves, a instancias del PP, la externalización del agua: "El Alcalde debe dar marcha atrás"

Siero ejecuta la limpieza y el desbroce de una finca privada en Viella y pasará la factura a la propiedad

Tracking Pixel Contents