Siero teje para Ucrania: la Pola alberga este sábado un nuevo maratón de crochet en mantas para los más necesitados

El palacio del Marqués de Santa Cruz de la Pola acoge este sábado la cuarta edición del Maratón de Crochet, un evento solidario que consiste en la elaboración de mantas y cuadros a ganchillo que posteriormente se enviarán a Ucrania y también a personas que lo necesiten en la zona. La actividad se desarrollará de forma continuada desde las 12:00 horas del sábado hasta las 12:00 horas del domingo , aunque cada participante podrá unirse durante el tiempo que desee.

La iniciativa, que ya ha contado con la participación de más de doscientas personas en ediciones anteriores, incluye también sorteos de productos donados por comercios locales, bares y peluquerías. La lana utilizada en los trabajos ha sido donada por empresas y particulares de la zona. El Ayuntamiento colabora con un catering para la cena y el desayuno de los participantes. También se espera la participación de un coro de Ucrania que amenizará la velada con sus canciones y trajes típicos, como ya hicieran el año pasado.

Noticias relacionadas

Lucía Rodríguez

Durante las ediciones anteriores se elaboraron un total de 719 mantas, contribuyendo a distintas causas solidarias tanto dentro como fuera del municipio. Un transportista ucraniano se encarga de llevar muchas de ellas a su país, donde se reparten en muchos hospitales. La concejala de Festejos, Ana Nosti, invitó a los vecinos a particicipar y "aportar su granito de arena a esta causa solidaria". "Es una oportunidad para colaborar, aprender y disfrutar de una actividad en la que todos podemos contribuir", subrayó.