Siero teje para Ucrania: la Pola alberga este sábado un nuevo maratón de crochet en mantas para los más necesitados
El evento se celebrará durante 24 horas de forma ininterrumpida en el palacio del Marqués de Santa Cruz
El palacio del Marqués de Santa Cruz de la Pola acoge este sábado la cuarta edición del Maratón de Crochet, un evento solidario que consiste en la elaboración de mantas y cuadros a ganchillo que posteriormente se enviarán a Ucrania y también a personas que lo necesiten en la zona. La actividad se desarrollará de forma continuada desde las 12:00 horas del sábado hasta las 12:00 horas del domingo , aunque cada participante podrá unirse durante el tiempo que desee.
La iniciativa, que ya ha contado con la participación de más de doscientas personas en ediciones anteriores, incluye también sorteos de productos donados por comercios locales, bares y peluquerías. La lana utilizada en los trabajos ha sido donada por empresas y particulares de la zona. El Ayuntamiento colabora con un catering para la cena y el desayuno de los participantes. También se espera la participación de un coro de Ucrania que amenizará la velada con sus canciones y trajes típicos, como ya hicieran el año pasado.
Durante las ediciones anteriores se elaboraron un total de 719 mantas, contribuyendo a distintas causas solidarias tanto dentro como fuera del municipio. Un transportista ucraniano se encarga de llevar muchas de ellas a su país, donde se reparten en muchos hospitales. La concejala de Festejos, Ana Nosti, invitó a los vecinos a particicipar y "aportar su granito de arena a esta causa solidaria". "Es una oportunidad para colaborar, aprender y disfrutar de una actividad en la que todos podemos contribuir", subrayó.
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- Dos restaurantes de Siero, en la final del concurso para lograr el premio al mejor plato de callos de España
- Siero lleva repartidos cerca de 6.000 cubos y más de 200.000 bolsas compostables para la recogida de materia orgánica
- Comadres de multitud en los chigres de Pola de Siero: 'Hay que mantener la tradición de juntarse en las sidrerías
- Así es Costco, el gigante de los hipermercados que se instalará en Asturias: bajos precios, productos en formato mayorista, artículos de todo tipo (hasta vestidos de novia) y reparto a domicilio
- Así se elabora, paso a paso, un bollo preñao de Comadres en una casa de Pola de Siero, según una receta tradicional de herencia familiar
- Un problema menos, no hubo resultados': la réplica de Siero a la decisión de la Universidad de retirar el centro de IA de Lugones
- El gran centro de reciclaje de Cogersa en Siero tendrá una tienda de segunda mano, cafetería y espacios para actividades educativas