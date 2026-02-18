El Alcalde de Siero carga contra el Rector por el centro de IA de Lugones: "Le agradezco que se vaya reconociendo su incapacidad, así me evita tener que echarlo"

"Soy una persona agradecida y le agradezco que haya optado por irse y rendirse ante su incapacidad, porque así me ha evitado tener que echarle, algo que no me resultaba agradable". El alcalde de Siero, el socialista Ángel García (Cepi), ha cargado esta mañana contra el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, al que responsabiliza del fracaso del centro sobre Inteligencia Artificial (IA) de Lugones. Después de que el máximo responsable de la institución académica anunciara hace días su decisión de dar carpetazo a la iniciativa, "Cepi" se refirió por primera vez al asunto para reconocer, en primer lugar, que el equipo de gobierno "tenía mucha ilusión con el proyecto". "De hecho, fuimos nosotros los que llamamos a la Universidad, confiando en que sería el socio ideal para tratar de aplicar la Inteligencia Artificial a la administración, agilizando los trámites y tratando mejor a nuestros ciudadanos y empresas al ser más eficientes", detalló el Alcalde. Sin embargo, lamentó que "no hemos obtenido ningún resultado por parte de la Universidad" transcurridos tres años desde la entrada en servicio del centro.

"Cepi" centró su crítica sobre el fiasco de este proyecto en la figura del Rector. "La verdad es que me ha defraudado mucho en lo profesional, porque no ha sido capaz de cumplir con el objeto del convenio, y eso es a lo que nos tenemos que ceñir más que a lo estético. No ha habido ningún resultados y eso es lo importante. Además, en lo personal creo que tampoco ha estado a la altura", afirmó el Alcalde en relación a Vilaverde.

El Rector anunció el pasado día 13 la salida de Siero del Centro de Estudios Sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial haciendo hincapié en lo que calificó de "tortuoso camino de relaciones institucionales" con Ángel García. El Rector aludió también a que, por convenio, el Ayuntamiento de Siero se había comprometido a abonar un importe de 100.000 euros al año (300.000 euros en total entre 2023, 2024 y 2025) de los que solo habría pagado 50.000 euros en 2024. Con "Cepi" fuera de España, la primera reacción del Consistorio la expresó el teniente de alcalde, Javier Rodríguez, quien desveló que los técnicos municipales ya habían planteado hace meses la rescisión del convenio para el centro de IA de Lugones. "Si no lo hicimos entonces fue, precisamente, porque se trataba de la Universidad. Si hubiera sido otro ente, lo hubiéramos resuelto", afirmó el también edil de Urbanismo.

El acuerdo con la Universidad de Oviedo incluía una aportación municipal de cien mil euros al año, de la que se hizo un primer abono por cincuenta mil euros en 2024. Según Rodríguez, desde la institución académica "Justificaron con facturas un importe total de 3.095 euros de los 50.000 dados por el Ayuntamiento. Hay una cuenta de un restaurante o sidrería de Lugones con sidra, cañas, pan, provolones, fritos de pixín, cachopo, queso, codillo, agua, café y sidra", señaló el teniente de alcalde sierense. "¿La inteligencia artificial se justifica con provolones? Esa es la pregunta que le hago al rector de la Universidad de Oviedo",añadió sobre la polémica factura, de 169,40 euros.