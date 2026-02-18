Los alumnos del Santa Bárbara de Lugones dan la chapa: así es su iniciativa para financiar el viaje de estudios

Frases como "Soy de Lugones" u "Odio los lunes", reproducciones de grupos musicales como AC/DC o alusiones a series de televisión como "Stranger Things". Estos y muchos más son los diseños que los alumnos de sexto de Educación Primaria del colegio público Santa Bárbara, de Lugones (Siero), han utilizado para elaborar chapas que venden para financiar su viaje de estudios. Los escolares aprovecharon la celebración de los días de Carnaval, en la que participan las familias, para comenzar a llevar a cabo la iniciativa.

Jorge Rodríguez, Claudia Flórez, Llara López y Simón Menéndez son cuatro de los alumnos que participan en el proyecto. Cuentan que les llevó unas dos semanas prepararlo todo y que la tarea les gustó mucho. Los alumnos del centro sierense explican que cada uno escogió el tema que quiso y lo plasmó en un diseño "con la ayuda de la inteligencia artificial". Aunque algunos de los pines también tienen motivos creados a mano por ellos mismos. En la mayoría hay un elemento común: una capibara que hace las veces de mascota de esta iniciativa, "aunque aún no la hemos bautizado", reconocen.

Por la izquierda, Simón Menéndez, Llara López, Claudia Flórez y Jorge Rodríguez, con algunos de los diseños. / L. R.

José María Feito y Tamara Collar son los profesos que coordinan al grupo de alumnos. Feito, que lleva nueve años trabajando en el colegio, admite que "es la primera vez desde que estoy aquí que se organiza un viaje de estudios y estamos todos muy ilusionados". La idea de las chapas surgió de "una puesta en común tanto por parte de los niños, como de sus familias", cuenta.

Un proyecto rentable, a la vez que educativo

La elaboración y venta de chapas de los chavales no se limita solo a recaudar fondos para su viaje, si no que el objetivo es "conectarlo con un proyecto innovador que abarca las competencias del alumno y competencias clave como la emprendedora". El resultado serán una serie de aprendizajes en diversas áreas educativas. Lingüística, matemática, tratamiento de datos o artes plásticas son tan solo algunas de ellas. "Van a tener que calcular los precios, vamos a hacer un estudio de mercado y van a tener que hacer los carteles", explica José María Feito.

Profesores del centro colaboran elaborando algunas de las chapas. / L. R.

Además, los próximos 8 y 15 de marzo, los escolares organizarán un mercadillo en El Fontán, en Oviedo, donde además de las chapas pondrán también a la venta cosas de segunda mano como libros o juguetes. Su idea es reunirse con el alcalde de Siero, Ángel García, para que "nos deje poner un puesto también en Lugones, donde contaríamos con la colaboración de otros colegios de la localidad, aunque esto está pendiente de confirmar", apunta el docente.

Además de las chapas, que están disponibles en varios tamaños y oscilan entre uno y dos euros, "una familia nos ha donado unas maletas en miniatura, como símil del viaje, para que las vendamos también". Cada cofre guarda en su interior una frase motivadora. Algo que no les hace falta a los alumnos de sexto del centro que están "totalmente implicados con la iniciativa".

De los 39 escolares que conforman sexto de Primaria, una treintena viajará el próximo mes de mayo a Madrid, donde podrán disfrutar de varios museos, como El Prado o el de la Cera, visitarán el estadio Santiago Bernabéu y disfrutarán en el parque Warner. "Tenemos muchas ganas", concluyen, ilusionados, los pequeños.