"Cepi" ofrece terrenos en Siero para las universidades privadas: "Que vengan mañana mismo, tendrían alfombra roja y luces de colores"

"Que vengan mañana mismo, tendrían alfombra roja y luces de colores". El alcalde de Siero, el socialista Ángel García ("Cepi"), ofreció este miércoles públicamente terrenos de titularidad municipal en el concejo para la implantación de universidades privadas. "Tenemos suelo suficiente para ello", afirmó el regidor, quien, a la hora de concretar alternativas, se refirió a una parcela de 15.000 metros cuadrados destinada a equipamientos públicos en el entorno del polígono de Bobes y del centro logístico de Amazon.

"Cepi" ligó directamente la llegada de instituciones privadas a la región con las carencias que aprecia en la gestión de la Universidad de Oviedo, de las que responsabiliza diectamente al rector, Ignacio Villaverde. "Entiendo que las privadas quieran venir a Asturias viendo cómo funciona la universidad pública con este Rector. Es más, yo estoy muy contento de que vengan, porque son una esperanza para quienes creemos que la educación es importante", subrayó García.

"Viendo cómo actúa la dirección de la Universidad, algo que no extiendo a todo el colectivo universitario, porque la mayoría de los profesores son unos excelentes profesionales que quieren hacer bien su trabajo, tengo que esforzarme para ser optimista", añadió "Cepi".

Aunque el desencuentro del gobierno de Siero con Ignacio Villaverde se ha recrudecido desde que el Rector anunciara la salida de Siero del centro de estudios sobre Inteligencia Artificial de Lugones, el Alcalde ya se había mostrado crítico con el Rector hace varias semanas, en relación al funcionamiento de ese equipamiento. "Lo único que desprestigia a la Universidad es la realidad. De 2023 a 2026 no hemos conseguido nada del centro, y eso es una realidad", afirmó el regidor a principios de enero.