Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio "completamente metálico", con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes

El proyecto para el futuro centro de Costco en Bobes (Siero) prevé una superficie comercial construida de 15.680 metros cuadrados, en su mayor parte dedicada a tienda, aunque con algunos espacios para uso interno y de servicios. Pero el equipamiento se ubicará sobre una parcela mucho mayor, con una extensión total de 54.586 metros cuadrados, y con espacio para un gigantesco aparcamiento exterior cuya capacidad excederá las 800 plazas. El complejo dispondrá además de una estación de servicio con al menos 16 surtidores, "en los que se venderá combustible a precios competitivos con respecto al mercado, facilitando de esta manera una alternativa económica para los ciudadanos de la comarca para repostar sus vehículos".

Todas estas y algunas más son las características que se incluyen en la descripción del plan sobre el edificio que la multinacional de los hipermercados Costco quiere implantar en el polígono sierense, una iniciativa que acaba de recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno del Principado como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), declaración sin la que no podría salir adelante.

Las infografías que hasta la fecha se han hecho públicas para recrear cómo sería el complejo de Siero muestran una gran nave de planta rectangular rodeada de un inmenso parking (se prevén 822 plazas) y, según la empresa, para su construcción se trabajará con un "estándar internacionalmente reconocido para la construcción sostenible".

En el recuadro coloreado, parcela en la que se quiere instalar Costco. El edificio ya construido es el de Amazon. / C. W.

Costco prefiere edificios completamente metálicos, dice la compañía en su proyecto para Asturias, porque "requieren menos materiales gracias a mejoras en ingeniería y diseño, utilizan materiales reciclados siempre que sea posible, están diseñados para ser eficientes energéticamente, con techos metálicos reflectantes, iluminación led, sistemas de refrigeración eficientes y sistemas inteligentes de gestión energética".

Vende de todo

Costco, una de las compañías de hipermercados más grandes del mundo, vende de todo. Desde alimentación, ropa, calzado, electrodomésticos, tecnología, productos para el hogar o muebles, entre otros, suele ofertar también en sus centros los servicios de repostaje de combustible a precios competitivos, de montaje de neumáticos, ópticas o centros auditivos, aunque en el caso de Siero, por el momento, solo figura en el proyecto la previsión de la estación de servicio.

Plano en el que se visualiza el espacio del edificio comercial (en azul) y el ámbito de la parcela dedicado a aparcamiento. / C. W.

La multinacional cuenta con unos 900 establecimientos en 14 países (Estados Unidos, Canadá, México, Islandia, Suecia, Reino Unido, Francia, China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda) y en España, uno de ellos, tiene 5 establecimientos: uno en Sevilla, dos en Madrid, uno en Zaragoza y otro en Bilbao. Entre sus planes está abrir cinco más en un plazo de un lustro, entre ellos el de Siero.

Membresía y puestos de trabajo

Su modo de funcionamiento para la venta minorista no es el de una gran superficie al uso, sino que se trata de un modelo de negocio en el que los clientes deben ser socios, que abonan una suma anual para ser miembros. Actualmente, esa cuota anual que da acceso a la compra es de 30 euros. El proyecto presentado para instalarse en Siero destaca que "Costco es una plataforma de promoción y exportación del producto local y nacional", que estudia "los productos locales para exportarlos a otros mercados internacionales y así venderlos en sus establecimientos".

Recreación del proyecto, con una perspectiva desde la zona de la autovía. / C. W.

Si la implantación de Costco en Bobes prospera se crearán "alrededor de 200 puestos directos en su apertura" si bien el número de empleados crecerá a medida en que vaya madurando el establecimiento, "llegando a alcanzar aproximadamente 260 puestos directos". En la documentación presentada para su iniciativa en Asturias se afirma que los puestos indirectos estarán en torno a los 700, tal y como ya se ha publicado.

La inversión estimada, privada, será de entre 45.000.000 y 50.000.000 de euros. "Es importante recalcar que el proyecto no se nutre de subvenciones u otros recursos públicos", incide la compañía.