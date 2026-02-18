Un recurso de la patronal de la construcción frena el gran proyecto de Cadasa en Siero para garantizar el suministro de agua en el centro de la región

Un recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción ha paralizado el proceso de contratación del principal proyecto del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) para Siero, justo cuando la licitación había entrado en su fase definitiva y con una docena de empresas interesadas en hacerse con una obra que ronda los 40 millones de presupuesto. Se trata del desdoblamiento de la conducción principal entre Lieres y Espiniella en un tramo de más de trece kilómetros de la actual red de tuberías. La iniciativa es considerada "estratégica" por Cadasa, ya que su principal objetivo consiste en reforzar la garantía de suministro en el centro interior y en la zona costera de la región. La duplicación permitirá incrementar la capacidad de transporte del sistema, mejorar la gestión ante posibles averías y facilitar el desagüe de los tubos en el depósito de Celles (Siero).

La reclamación de la patronal de la construcción se dirige contra los pliegos de condiciones aprobados por Cadasa para una licitación que lanzó el pasado mes de diciembre. De momento, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha decretado como medida cautelar, desde el pasado 23 de enero, la suspensión del procedimiento de contratación, quedando pendiente su fallo definitivo tras el análisis de las alegaciones que presenten las partes. En el peor escenario, y en caso de que el Tribunal acepte el recurso total o parcialmente, Cadasa podría verse obligada a repetir la licitación desde el inicio, lo que supondrá un retraso de varios meses. Es lo que le acaba de suceder al Ayuntamiento de Siero con el nuevo contrato del aparcamiento regulado en zona azul.

El proyecto de Cadasa afectado por la reclamación es muy relevante de cara al refuerzo de la red de abastecimiento del centro de la región, así como para la modernización y expansión de las infraestructuras hidráulicas, garantizando un suministro de mayor capacidad y calidad. La capacidad de transporte de la nueva conducción alcanza los 4.500 litros por segundo y se enmarca dentro del Plan de Inversiones 2022-2032 del consorcio. En total, el programa prevé movilizar en una década cerca de 170 millones de euros en diversas actuaciones diseñadas tanto para asegurar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente a los concejos e industrias, como para ampliar los sistemas a los municipios que se enganchan a la red.

Auscultación de la red

A la espera de la decisión que tome el Tribunal Central de Recursos respecto al proyecto de desdoblamiento de la conducción entre Lieres y Espiniella, Cadasa impulsa otra importante actuación en Siero, consistente en la auscultación y el diagnóstico estructural de la denominada "arteria principal" de suministro de agua a su paso por el concejo. Se trata de una conducción clave para el abastecimiento regional, formada por tuberías de hormigón pretensado. El chequeo en profundidad al que será sometida va a permitir identificar aquellos tramos en deficiente estado de conservación antes de que puedan sufrir una rotura. La consultora adjdicataria también deberá emitir un informe exhaustivo para programar la sustitución preventiva de los tubos deteriorados.

Uno de estos conductos ya sufrió un reventón espontáneo en abril de 2025, un fenómeno que no es extraño en este tipo de tuberías a causa del desgaste de los materiales. Cuando las espiras de acero anulares que aportan resistencia al tubo se dañan por encima del límite elástico del material, la pared del conducto deja de soportar la presión y se producen roturas repentinas. Los propios técnicos de Cadasa alertan de que la presión del agua puede provocar que, en caso de una rotura, el chorro se proyecte a varios cientos de metros y arrastre fragmentos de hormigón, cierres, vallas e, incluso, puede causar daños graves en edificaciones próximas. Por todo ello, Cadasa considera "urgente" conocer el estado estructural de la red actual, detectar si los tubos presentan debilidades y advertir de un próximo reventón

El consorcio regional suministró en 2024 un total 38,57 millones de metros cúbicos de agua a los municipios consorciados y otros 18,96 millones a las industrias del centro de Asturias. Para ello, cuenta con tres estaciones potabilizadoras -las de Rioseco (Sobrescobio), Ablaneda (Corvera) y Arbón (Villayón) y una red de 245 kilómetros de tuberías que distribuye el recurso a los depósitos municipales y a las industrias.