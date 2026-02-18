Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siero repara de urgencia un viaducto sobre la A-64 y reclama al Ministerio una intervención de más envergadura, por encima de los 200.000 euros

La obra consistió en la instalación de una malla metálica de protección frente a desprendimientos en el puente situado sobre la autovía Oviedo-Villaviciosa, en el camino Los Campos

Por la izquierda, el técnico Juan Carlos Álvarez , Ángel García, el concejal Javier Rodríguez, la técnico Leire Gabilondo e Isabel Fernández y Manuel Fernández, de la empresa adjudicataria, ayer, en el viaducto.

J. A. O.

Pola de Siero

Las obras de emergencia encargadas por el Ayuntamiento de Siero para instalar una malla metálica de protección frente a desprendimientos en el puente situado sobre la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64), en el camino Los Campos, en la parroquia de Bobes, se llevaron a cabo en la madrugada del miércoles al jueves, con cortes puntuales de carriles.

Los trabajos contaron con un presupuesto de 60.389 euros y consistieron en la colocación de una solución provisional para evitar la caída de fragmentos de hormigón desde los pretiles del tablero a la calzada inferior, tras detectarse deterioros que ya han provocado desprendimientos. La malla metálica galvanizada mide 30 metros y va anclada con cables y pernos a la propia estructura del puente, con un paso reducido para retener incluso pequeños fragmentos.

Según el informe técnico municipal, esta medida permitirá minimizar los riesgos para el tráfico mientras se define la reparación integral de la estructura, que superará los doscientos mil euros.

El alcalde de Siero, Ángel García (Cepi), visitó este jueves el resultado de una actuación con la que "se trata de garantizar la seguridad para evitar cualquier accidente que se pueda producir en la autovía". "En paralelo, estamos discutiendo con el Ministerio, a través de la Demarcación, qué administración es la responsable y la que tiene la obligación del mantenimiento. Nosotros defendemos que este camino existía antes de hacer la autopista, la infraestructura se ha hecho como consecuencia de ellas, y nos parece muy injusto que tenga que ser el ayuntamiento el que cargue con las obras de mantenimiento", sentenció el regidor.

