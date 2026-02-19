Adiós a los rodeos en el enlace de Mudarri (Siero): reabre al tráfico siete meses después el carril de conexión entre la Autovía Minera y la A-64
Las obras de reparación del muro que sostiene la calzada en ese punto, donde ya se registró un socavón hace cuatro años, costaron 451.000 euros
La Consejería de Movilidad del Principado reabrió al tráfico este miércoles, tras casi siete meses de cierre, el carril de conexión del enlace de Mudarri (Siero) entre la Autovía Minera y la de Oviedo a Villaviciosa (A-64), tras haber culminado las obras de reparación del estribo que sufrió el desprendimiento de varias escamas del muro de apoyo de la calzada.Los trabajos de reparación han supuesto una inversión de 451.000 euros. En concreto, el problema afectaba a salida número 17 de la Autovía Minera, que es la utilizada por los vehículos que circulan desde Mieres hacia Gijón para incorporarse directamente a la A-64 en sentido a la Pola y al oriente de la región.
La decisión de cortar esa conexión del enlace de Mudarri fue anunciada por el Principado el 27 de julio de 2025, para garantizar la seguridad de los conductores, una vez que se produjo el desprendimiento en el muro sobre el que se apoyan los carriles en ese punto. Desde entonces, y hasta ayer, los conductores que iban a tomar esa salida se vieron obligados a coger la siguiente, la número 18 (La Ferrera-Pola de Siero-Noreña), realizar la rotonda bajo la autovía, junto a la estación de servicio El Arroyo, e incorporase de nuevo a la Minera en dirección a Mieres, para tomar poco después la salida 17-A hacia la A-64, ya en sentido a la Pola. En total, este recorrido alternativo suponía cinco kilómetros de rodeo.
El iniciado en julio del año pasado no fue el primer corte de relevancia que se produjo en la salida de la Minera hacia la A-64. En 2022 ya quedó clausurado durante varios meses, debido a la aparición de un importante socavón en un lateral de la calzada.
Inaugurado en 2012, una década después de la entrada en servicio de la Autovía Minera y con un cuatro años de retraso sobre las previsiones iniciales, la construcción del enlace de Mudarri tuvo un coste de 53,2 millones de euros, siete millones más de lo estimado. En concreto, las obras se adjudicaron en octubre del año 2007, con un plazo de ejecución de 22 meses. Las demoras se fueron acumulando desde el mismo inicio de los trabajos y se agravaron con una paralización total superior al año de duración.
Los cortes de carriles son frecuentes a lo largo de la Autovía Minera, tanto por desprendimientos del terreno y socavones como por la ejecución de obras de mejora y mantenimiento de túneles y viaductos. Uno de los últimos, que se prolongó durante muchos meses, afectó a una de las calzadas de circulació en las inmediaciones del alto de La Madera
