El Alcalde de Siero reclama "coherencia" a FADE: "Siempre ponen de ejemplo a Madrid para criticar al Principado y resulta que allí hay dos Costco"

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, reclamó este jueves "coherencia" a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) a la hora de valorar la llegada de Costco a Asturias y, más en concreto, al polígono sierense de Bobes. Después de que el vicepresidente de la patronal, Pablo García, pidiera "mirar por el pequeño comercio" y analizar los "pros y los contras", García subrayó que desde FADE "siempre están poniendo como ejemplo a Madrid y criticando al gobierno regional por la falta de agilidad, por las trabas o por la falta de altura de miras y, sin embargo, en este caso no queremos ser Madrid, porque resulta que en Madrid hay dos Cotsco", resaltó "Cepi".

"Pido un poco de coherencia. Todo lo que sea actividad económica, libertad, libre comercio y competencia está en el ADN de la Unión Europea y de este país o, al menos, en el que yo quiero. Que la gente pueda comprar donde decida libremente", añadió el regidor sierense.

"Cepi" está convencido de que, lejos de perjudicar, la implantación del gigante norteamericano de los hipermercados será "beneficiosa para el pequeño comercio, especialmente para el de siero". "Cotsco es un mayorista en el que muchos pequeños comercios pueden ir a comprar a mejores precios que ahora. Y el que va a comprar a Costco no se quita de comprar debajo de casa", indicó el regidor.

Además, García resaltó que "entre Costco y Amazon se crean 1.500 nuevos puestos de trabajo en Siero y lo más fácil es que un alto porcentaje de ellos vengan a vivir al concejo y consuma en Siero". "En experiencias similares que hemos visto en sitios que visitamos, como es la plataforma de Amazon en Dos Hermanas, todos nos dicen que los comercios venden más porque hay más gente trabajando y con buenos sueldos que vive allí".