Aterriza en el mayor centro comercial de Asturias la tienda de colchones que vende primeras marcas y da 30 noches de prueba gratuitas: "Si no te convence, lo puedes cambiar"

Parque Principado no para de crecer con nuevas tiendas y hay más planes de expansión para el futuro. Una de las últimas incorporaciones ha sido la de Bed's, tienda especializada en descanso, con más de 200 locales en España, que ha inaugurado un nuevo espacio en el Paseo de la Seronda de la mayor superficie comercial de Asturias.

Bed's, con 40 años de trayectoria, triunfa por vender primeras marcas de colchones, bases, canapés, almohadas y complementos para la cama (Pikolin, Bultex o Llattoflex), y sobre todo, por ofrecer ventajas añadidas a sus clientes, como 30 noches de pueba gratuita así como envío y montajes sin coste. "Dicen que un hábito se crea en 21 días. Nosotros te damos 30 para hacerte a tu nuevo colchón, y si no te convence, lo puedes cambiar", afirman desde la empresa.

En Asturias, Bed's tiene siete tiendas: además de la de Parque Principado, en Siero, tiene dos en Oviedo, tres en Gijón y una en Avilés.

Actualmente, Parque Principado cuenta con una superficie comercial neta de más de 75.000 metros cuadrados, en los que se alojan más de 150 establecimientos de marcas nacionales e internacionales, zonas de restauración y de ocio, y un aparcamiento público con capacidad para cinco mil vehículos.

La última gran obra que acometió el complejo comercial de la región fue en 2023 con la transformación del entonces supermercado Eroski en un nuevo bulevar de tiendas, el Paseo de la Seronda, dotado de 13.453 metros cuadrados. En ese espacio abrieron sus puertas Primor, Fútbol Emotion, Lefties, Aromas Artesanales, Millby, la Casa de las Carcasas y Friking... Precisamente, una de ellas, Lefties, que tiene en Asturias la mayor tienda del norte de España, ha estrenado a finales de noviembre una nueva sección dedicada al hogar bajo la marca Lefties Home.

Las nuevas aperturas en Parque Principado han sido este otoño siete y con ellas se han generado 78 empleos directos. Son Brasayleña, Vezzo, Manolo Bakes y Harry The Coffee Collective en la zona dedicada a gastronomía, y Columbia, New Era y Koröshi en el apartado comercial. Asimismo, este mismo mes reabrió en el complejo Vips, tras someterse a una gran remodelación.