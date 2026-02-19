Conexión Asturias-Corea del Sur: la aventura en el Camino de Santiago de Shinyoung Jo y sus cinco amigas, tres de ellas invidentes

Algo más de dieciséis horas de vuelo en avión. Ese es el tiempo que requiere el viaje en avión entre Seúl, capital de Corea del Sur, y Oviedo, trayecto que recientemente realizó Shinyoung Jo acompañada por sus amigas Kyunghwa Park, Hyeran Han, Yoojung Park, Eunsu Han y Jihyeon Jeong, ciudadanas surcoreanas que esta semana han disfrutado de la gastronomía y cultura asturiana una vez finalizado el Camino de Santiago, una experiencia que "teníamos muchas ganas de hacer juntas".

El plan de viajar hasta España para hacer el Camino de Santiago comenzó a gestarse en 2020, concretamente en enero, mes en que realizaron todos los trámites para poder cumplir su objetivo: peregrinar hasta Santiago de Compostela. "En enero lo teníamos todo organizado. Habíamos comprado los billetes de avión, de tren, alojamientos reservados... Pero en febrero llegó la pandemia y se paró el plan. Tuvimos que cancelarlo todo", detalló Shinyoung Jo, quien es además la integrante que ejerce de traductora gracias a su gran dominio del castellano, pues la surcoreana tiene un vínculo especial con España y con Asturias.

Las peregrinas surcoreanas, junto a Manuel Samartino y su hijo, frente a la catedral de Oviedo. / M. S.

"Yo hice en su día el Camino de Santiago. Después pasé varios años en España haciendo un máster en la Universidad de Alcalá de Henares y tiempo después trabajé en el Centro Cultural Coreano", comentó Jo, quien fue la impulsora del plan de peregrinación grupal que, finalmente, pudieron llevar a cabo este año. "Después de seis años yo me casé, tuve un hijo y, un día, decidí volver a proponerles el viaje a España", rememoró Jo, que explicó que sus amigas "querían experimentar el Camino y probar la comida tradicional".

Propuesto y, finalmente, aceptado. Tras un primer intento fallido, las surcoreanas lograron iniciar el Camino de Santiago. Sin embargo, un nuevo varapalo trastocó su experiencia. Por un lado, su peregrinación coincidió con una cadena de temporales que sorprendió a las viajeras. "Nunca había visto un tiempo tan malo en España durante los cuatro años que viví aquí", apuntó Jo, que explicó que, además, una de sus amigas sufrió una lesión en un pie "que le impidió seguir caminando". Por ello, tuvieron que volver a tirar la toalla en su sueño de recorrer el Camino, aunque lograron llegar a Santiago de Compostela. "Teníamos todo reservado y no quisimos perderlo esta vez", añadió Jo.

Además, el motivo de viaje era especial para las amigas, puesto que tres de las integrantes son ciegas, lo que para ellas era algo especial: "No se trataba solo de hacer el Camino, sino de que lo experimentasen. Es algo muy especial".

En la escultura de La Regenta. / M. S.

Sin embargo, no todo ha salido mal para las amigas surcoreanas. Pese a no lograr obtener el certificado de peregrino que evidencia la finalización del Camino, finalmente lograron adentrarse en la experiencia del viaje y además Jo pudo reencontrarse con Manuel Samartino, director del albergue de peregrinos de Pola de Siero con el que coincidió años atrás y con quien guarda una gran amistad.

"Siempre que vengo a España guardo un hueco para vernos"

"Conocí a Manuel haciendo el Camino y me ayudaron muchísimo. Han pasado más de diez años, pero siempre hemos mantenido el contacto. Siempre que vengo a España guardo un hueco para vernos", confesó Jo, que como no podía ser de otra manera, se reencontró con Samartino durante este viaje y pudo celebrar una comida junto a su amigo y su grupo de amigas.

En concreto, el grupo de peregrinas pudo visitar Oviedo de la mano de Samartino, con quien comieron en una sidrería tradicional y degustaron platos típicos de Asturias: "Quería que probasen la gastronomía asturiana y así ha sido. El menú era fabada, cachopo y paté de cabracho. Y no faltó sidra", desveló Jo, quien además declaró que, en el futuro, retomarán su objetivo de finalizar el Camino de Santiago: "Volveremos a Asturias y terminaremos la peregrinación. Queremos nuestro certificado".