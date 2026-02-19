La empresa asturiana con cocinera propia que da de comer todos los días a 30 personas: "Hoy hay cocido de garbanzos con su choricín, su lacón... Todo de casa"

Un pequeño chigre dentro de una empresa. Eso es lo que tiene Cartonajes Vir, firma asturiana que hace 50 millones de cajas al año desde el polígono de Meres, en Siero. Salomé, su cocinera, da todos los días de comer a entre "25 y 30 personas" a base de platos caseros.

"En todas las empresas hay máquinas de café y demás. Lo que no tien tol mundu ye una cocinera como esta...", explica el CEO de Cartonajes Vir, Inaciu Iglesias, a través de un vídeo en las redes sociales. Se refiere a Salomé, que se encuentra en plena faena, en los fogones de la pequeña cocina de la compañía.

El menú diario

"A ver, qué tenemos para comer hoy?", pregunta Iglesias. "Hay cocido de garbanzos, con choricín, su verdura, su lacón... Todo de casa, todo de cercanía", contesta la cocinera, mientras remueve la pota. "Ayer puse arroz con morcilla y parrochinas", añade.

"¿Y mañana?", pregunta, de nuevo, el directivo. "Mañana dependerá de lo que haya en el mercao. Siempre de cercanía", aclara Salomé.

Más de 90 años de historia

La empresa nació en el año 1932, cuando Vicente Iglesias, un dependiente de comercio, y Julieta Vincelle, una cajera y maestra de escuela, decidieron fabricar artesanalmente sus primeras cajas de cartón y montaron así un negocio dedicado a ello. Desde entonces, siempre ha estado en manos de la misma familia, con la tercera generación hoy al frente.

Pese a haber pasado por algunos contratiempos, como el incendio de la nave en que se guardaban todas las existencias de la fábrica, en 1962, Cartonajes Vir sigue hoy como una de las empresas de referencia del sector en la zona industrial de Meres, que diseña, fabrica y entrega millones de cajas de cartón al año. Elaboran todo tipo de cajas a medida, como las famosas casetas de playa de La Gijonesa o la de la cerveza Ordum.