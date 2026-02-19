IU estudia llevar a los tribunales el proceso de privatización del agua en Siero, tras fracasar un primer recurso en el Ayuntamiento

El proceso de externalización del servicio municipal de aguas de Siero toma el camino de los tribunales. La portavoz de Izquierda Unida (IU), Tere Álvarez, avanzó este jueves que su formación estudia impugnar judicialmente el acuerdo adoptado por la Corporación el pasado diciembre, por el que se puso en marcha un procedimiento privatizador que IU repudia. Álvarez hizo el anuncio después de que el Pleno rechazase un primer recurso de reposició de IU durante una sesión extraordinaria celebrada a primera hora. El gobernante PSOE, con mayoría absoluta, y los dos concejales de Vox votaron a favor del informe jurídico de desestimación de la iniciativa de IU, que sí fue respaldado por el PP y Podemos. La Plataforma Vecinal de La Fresneda optó por la abstención.

La Corporación celebró este jueves dos plenos extraordinarios relacionados con la externalización del servicio de agua que promueve el equipo de gobierno liderado por Ángel García ("Cepi"). El primero abordó el recurso de IU contra el acuerdo del 23 de diciembre de 2025, al entender que abrió la puesta a la privatización "prescindiendo de garantías esenciales" y sin motivar fehacientemente que el modelo elegido sea el más beneficioso para el municipio. La segunda sesión se convocó a instancias del PP. Su portavoz, Juan Luis Berros, planteó, sin éxito, tres medidas concretas para frenar un modelo de privatización del agua que estima "muy perjudicial" para los vecinos y "un gran negocio para el Ayuntamiento". En primer lugar, reclamó, en línea con IU, la revocación del acuerdo plenario de diciembre para "no hipotecar el agua de Siero durante los próximos treinta años". A partir de ahí, puso sobre la mesa la redacción de un nuevo estudio para analizar el modelo de gestión que más le conviene al concejo, dado que el presentado por el gobierno de "Cepi" sería "incompleto y tendencioso". Finalmente, Berros reclamó dar voz a los vecinos a través de una consulta ciudadana. La propuesta popular fue rechazada con los votos en contra del PSOE y Vox, pese a que el portavoz del partido de Abascal, Josué Velasco, llegó a solicitar la dimisión del Alcalde por "haber acabado con el servicio municipal de aguas". IU y la Plataforma Vecinal de La Fresneda optaron por la abstención, mientras que la edil de Podemos, Silvia Tárano, votó a favor de las peticiones populares.

En sus intervenciones, Ángel García subrayó que la red de aguas de Siero precisa una inversión de 25 millones de euros para ser competitiva. Y es que, según indicó, solo el depósito de agua que necesita la Pola cuesta siete millones. El regidor acusó a la oposición de "recurrir a la demagogia" y aseguró que el precio que pagan los vecinos por el agua "va a subir sí o sí, pero el incremento será menor si la gestión se externaliza".

"Si esas inversiones y esa gestión la hacemos de manera indirecta será mucho más eficiente que si las hacemos directamente desde el Ayuntamiento. Es una cuestión que se realiza con total normalidad en toda España. Solo en Asturias hay 32 ayuntamientos que tienen externalizado el agua, algunos desde hace muchísimos años y gobernados por todos los partidos políticos". subrayó el regidor.