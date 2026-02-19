Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es la réplica en miniatura de la "Pitufina karateca" que ya tienen en el Hogar del Pensionista El Carmín, de Pola de Siero

El colectivo la había solicitado al Ayuntamiento y este jueves se entregó en la sede de la entidad

Pilar Santianes, Mari Paz Canga, Berta Fonseca, María Amelia Canga y Ángel García, con la réplica de la "Pitufina karateca" de la Pola, en la sede del colectivo. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El Hogar del Pensionista El Carmín, de Pola de Siero, ya tiene su réplica en miniatura de la "Pitufina karateca". El colectivo la solicitó al Ayuntamiento y este jueves el alcalde, Ángel García, se pasó por el centro para entregarla a los responsables de la directiva de la entidad, Mari Paz Canga, Berta Fonseca y María Amelia Canga, que aparecen en la imagen junto al regidor y a la edil de Mayores Pilar Santianes.

La "Pitufina karateca" original, una figura que alcanza los cinco metros de altura incluyendo la peana de hormigón sobre la que se asienta, está ubicada en el acceso a la Pola desde la Autovía Minera. Es la segunda escultura de grandes dimensiones que se colocó en Siero, después de que se instalara el "Pitufo Gruñón" de Lugones, en la rotonda de Puente Nora. Ya hay una tercera figura, la "Pitufina ferroviaria", recientemente inaugurada en El Berrón.

