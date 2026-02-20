El Alcalde ya contactó con universidades privadas para que se implanten en Siero: "Mantenemos una actitud proactiva por si surge la oportunidad"

El ofrecimiento de terrenos realizado por el alcalde de Siero, el socialista Ángel García ("Cepi"), para captar universidades privadas no es un brindis al sol. El regidor ya ha mantenido contactos con representantes de estas instituciones académicas para plantearles la posibilidad de abrir centros adcritos o campus en el municipio. Aunque esas conversaciones no han cristalizado, "Cepi" asegura que su gobierno mantiene una actitud "proactiva y atenta" por si se reactiva alguna de esas oportunidades o se presenta una nueva.

El regidor sierense reconoce que el concejo parte con cierta desventaja en la carrera con Oviedo o Gijón por captar la llegada de universidades privadas, pero considera que también tiene fortalezas importantes, como la ubicación geográfica o la disposición de terrenos destinados a equipamientos prácticamente listos para ocupar. Además, "Cepi" también llama la atención sobre el hecho de que en el municipio abren sus puertas dos de los colegios privados más prestigiosos de Asturias, como son el Meres y el Palacio de Granda.

"Cepi" hizo público el miércoles ese ofrecimiento de Siero para albergar iniciativas universitarias privadas. "Que vengan mañana mismo, tendrían alfombra roja y luces de colores", indicó de forma expresiva, antes de destacar que el concejo dispone de "terrenos suficientes" para la implantación de estas iniciativas. Es más, a modo de ejemplo, se refirió a una parcela de 15.000 metros cuadrados destinada a equipamientos públicos en el entorno del polígono de Bobes y del centro logístico de Amazon.

Tras el sonado desencuentro a cuenta del fiasco del centro de Inteligencia Artificial de Lugones, "Cepi" ligó directamente la llegada de instituciones privadas a la región con las carencias que aprecia en la gestión de la Universidad de Oviedo, de las que responsabiliza directamente al rector, Ignacio Villaverde. "Entiendo que las privadas quieran venir a Asturias, viendo cómo funciona la universidad pública con este Rector. Es más, yo estoy muy contento de que vengan, porque son una esperanza para quienes creemos que la educación es importante", subrayó García.

Asturias tiene tres proyectos sobre la mesa para la implantación de centros universitarios privados. El de mayor envergadura corresponde a la Universidad Europea. Su plan es levantar en Gijón un gran campus de más de 7.000 metros cuadrados, con una inversión por encima de los treinta millones de euros y, entre otras, las titulaciones de Medicina, Enfermería, Derecho y grados vinculados a la economía y la tecnología. El primer año de funcionamiento ya se ofertarían un total de catorce titulaciones, doce de grado y dos de posgrado. Por su lado, la Universidad Alfonso X el Sabio impulsa un centro adscrito en Oviedo, orientado fundamentalmente a las titulaciones de ámbito sanitario, mientras que la Universidad Nebrija plantea en Avilés otro centro adscrito.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido la implantación de las universidades privadas, pero garantizando que no recibirán ni un euro del presupuesto y que la pública seguirá siendo la absoluta prioridad.