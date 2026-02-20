La apuesta por atraer universidades privadas concita apoyo mayoritario en Siero, donde solo IU y Podemos se oponen a la iniciativa

El interés y las gestiones del alcalde de Siero, el socialista Ángel García, "Cepi", para lograr la implantación de universidades privadas en el concejo concita consensos en la Corporación municipal, donde solo IU y Podemos, que suman dos concejalas, se muestran en contra de la iniciativa. Por contra, tanto el PP, principal grupo de la oposición, como Vox o la Plataforma Vecinal de La Fresneda se alinean con el regidor.

Juan Luis Berros, portavoz del PP, sostiene que su partido "no puede más que apoyar y fomentar la implantación de instituciones universitarias en su Siero". El edil cita varias razones para argumentar su postura. "Primera, porque creemos en la libertad de educación y formación, también en estudios superiores. Segunda, porque, igualmente, creemos en la libertad de empresa, evidentemente con los controles de garantía y calidad adecuados, para lo cual ya existen instituciones a nivel estatal que controlan tales particulares. Tercera, porque instalar centros de educación universitarios en el concejo no solo supone un plus de prestigio, sino que también dinamiza la actividad económica de innovación y cultural". No obstante, Berros se muestra disconforme con la decisión del Alcalde de paralizar el proceso de actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ve "necesaria" para la llegada de las universidades privadas, instando a que se retomen esos trabajos.

Desde Vox, Josué Velasco, sostiene que "Siero y Asturias deben estar abiertos a proyectos que generen empleo, actividad económica y oportunidades para nuestros jóvenes"."La teórica llegada de la universidad privada a Siero sería una buena noticia. Vox está a favor de su implantación en la región a pesar de la oposición de la izquierda radical y del propio PSOE regional", sostiene el portavoz municipal del partido de Abascal. Según defiende Velasco, con las universidades privadas, "nuestros jóvenes tendrían libertad de elección y el impacto económico sería positivo". "Esperemos no volver a chocar con el Principado y su visión comunista de la realidad, dado que a la izquierda no le gusta la universidad privada porque no la puede controlar", concluye el concejal de Vox

Para Alejandra Cuadriello, edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, también a favor de la iniciativa, "todo lo que suponga ampliar la oferta universitaria, atraer talento y generar actividad económica es positivo para Siero y para el conjunto de Asturias".

Tere Álvarez, concejala de Izquierda Unida (IU), sostiene que "Siero no está en venta para negocios con fachada académica" y confirma que desde la coalición rechazan la implantación de universidades privadas en el concejo. "La educación superior no puede convertirse en un nicho de negocio ni en una operación inmobiliaria disfrazada", sostiene Álvarez, antes de recordar que "en el Pleno de agosto de 2025 presentamos una moción de defensa de la Universidad de Oviedo y de rechazo a la privada, que no fue respaldada por el PSOE, y ese voto dejaba ya en entredicho su compromiso real con la universidad pública". La edil subraya que IU de Asturias ha expresado públicamente su rechazo a la implantación de centros adscritos de universidades privadas y está evaluando la viabilidad jurídica de presentar un recurso. "Si hay demanda en titulaciones, la respuesta es más financiación, más plazas y planificación pública, no abrir un mercado educativo que compita por suelo, alumnado y recursos indirectos y que, de facto, segrega por renta. Ni alfombra roja ni luces de colores. Siero no debe ser el laboratorio de la mercantilización de la educación", concluye Álvarez..

Silvia Tárano, edil de Podemos, también se opone frontalmente a la iniciativa de Ángel García. "No nos sorprenden las declaraciones en favor de las universidades privadas, teniendo en cuenta que vienen de un Alcalde que podría pertenecer perfectamente a Vox, que apuesta por las grandes multinacionales por encima de nuestras pymes y nuestro comercio local, y que quiere privatizar el agua de Siero como ya hizo con el servicio de limpieza, de parques y jardines, de nóminas, con gran parte del Patronato Deportivo y con la Fundación de Cultura", señala Tárano. A su juicio, el regidor "ofrece con total desvergüenza lo que no le pertenece", en relación al suelo para las universidades privadas. "Puede que sea lo que aprendió cuando viajó a Israel a copiar sus proyectos de desarrollo", concluye la concejala "morada".