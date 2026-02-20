Siero da licencia para la planta de tratamiento de residuos de construcción en la cantera La Escondida, en Venta la Salve

Siero da luz verde a la planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición en la cantera "La Escondida", en Venta la Salve, en Valdesoto. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la licencia de obra para la construcción de estas instalaciones que promueve la firma Tramisa.

El proyecto prevé el desarrollo de un equipamiento que ocupará 348,95 metros cuadrados. Por un lado, está prevista la ejecución de una nave industrial en la que se ubicará la planta fija de tratamiento. Por otro lado, habrá una estructura a modo de marquesina "abierta para albergar los acopios previos a la entrada de la planta".

Ayudas a edificios de viviendas

Por otra parte, la Junta de Gobierno también ha aprobado la modificación de la lista de beneficiarios y reservas en la convocatoria de subvenciones para incentivar la realización de actuaciones de ahorro y eficiencia energética de edificios existentes en el municipio.

Este último asunto es un paso obligado la tramitación de la concesión de ayudas destinadas para mejorar fachadas y aislamientos, entre otros, de edificios de viviendas. La iniciativa contaba con una dotación total de 4.744.807 euros y en noviembre pasado se había aprobado el listado definitivo, pero transcurrido el plazo para presentar la documentación que se les requería, algunas comunidades o bien no lo han presentado o han desistido.

Por ello, la Junta de Gobierno ha acordado sacar de la lista de beneficiarios a una comunidad de Lugones y dos de Pola de Siero y admitir a dos que habían quedado en reserva: se trata de una comunidad de vecinos de la calle El Acebo (la Pola) y otra de la calle Canales (Lugones).

Bonos del comercio

Por último, este viernes también se ha autorizado la concesión de las ayudas del plan de estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial de Siero, el llamado "Programa Bono Digital-Siero de tiendas", por valor de 25.000 euros para los 53 comercios que participaron en la iniciativa. El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez Morán, recordó que “la campaña llevada a cabo entre diciembre y enero de este año se cerró con un 82 por ciento de los bonos disponibles consumidos.

"Se utilizaron 4.937 bonos de los 6.000 disponibles, con un gasto medio de 38,30 euros por consumidor”, indicó Rodríguez, que compareció junto a la edil de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Siero, Patricia Antuña.