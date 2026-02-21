El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: "En Asturias hay jóvenes con mucho talento"

Es natural de Uruguay, aunque reside en Argentina. Comenzó a bailar desde muy pequeño, aunque no fue hasta los once años cuando empezó a recibir clases. Cuatro años después, a los quince, decidió convertirse en profesor de danza. Se llama Emir Abdul, es bailarín y coreógrafo internacional, y se ha convertido en un referente para bailarines de todas las edades por todo el mundo. Este sábado, impartió una master class en el Polideportivo de El Berrón (Siero), a la que asistieron 300 alumnos, desde los siete años de edad hasta adultos, de escuelas de baile de la zona norte de España.

Abdul llega a Siero después de que la Escuela de Artes Escénicas y Danza Alazne Castaño, en Pola de Siero, fuera una de las academias de baile seleccionadas para su gira europea 2026, que recorrerá un total de doce ciudades españolas. La sesión se dividió en dos partes. "La primera consistió en enseñarles a todo el grupo una coreografía de danza urbana, en este caso, 'Afro', y de ahí selecciona a algunos de los bailarines para que la realicen delante de sus compañeros", cuenta Castaño, propietaria de la escuela.

Para ella, "poder contar aquí con Emir me hace mucha ilusión porque es una persona muy influyente en el mundo de la danza". Además, "nos da mucha visibilidad como escuela", admite. De su academia han sido 40 los alumnos que han participado en esta master class, que "llevan muy emocionados desde que les di la noticia", asegura.

Grandes talentos asturianos

Esta es la primera vez que Emir Abdul visita no solo Siero, sino también Asturias. "Es un lugar hermoso, con una gente muy amena y una gastronomía muy buena". Pero no solo eso. También reconoce que le ha sorprendido "el gran talento que he podido ver aquí y, sobre todo, que son muy buenos alumnos".

Master Class en El Berrón: así fue la jornada con Emir Abdul / L. R.

La emoción y los nervios jugaron, en ocasiones, alguna mala pasada a alguno de los participantes que cometió errores en la coreografía o se olvidó de algunos de los pasos. Sin embargo, en este sentido, Abdul es claro. "Tienen que creérselo y confiar en sí mismos". Lo más importante, en mundo "en el que las redes sociales nos tienen acostumbrados a conseguirlo todo al momento", es entender que es un proceso que lleva su tiempo. "Lo que tienen que hacer es disfrutar de ello y pensar que cualquier sueño se puede cumplir si uno se lo propone en su cabeza".

Les aconsejó, además, que no tengan miedo a equivocarse. "Está bien equivocarse, porque cuando lo haces, te cuestionas y eso hace que uno aprenda", explicó. "Nos vamos a caer muchas veces, pero nos vamos a levantar cada vez con mucha más fuerza", concluyó.

A punto de cumplir los 32 años, Emir Abdul cuenta con más de 85 millones de seguidores en redes sociales y ha sido coreógrafo de artistas de la talla de Daddy Yankee, Ricky Martin, J Balvin, y Anitta.