El maratón de crochet de Siero no da puntada sin lana y este año tuvo donación de Casa Gorín: "Cada vez hay más gente joven que se aficiona; es un vicio"

Juanita tiene 99 años. "Su hija cuenta que hay veces que ya no se acuerda de ella, pero que de tejer nunca se le olvida", relata Carmen Castro, profesora de ganchillo y una de las impulsoras del Maratón Solidario de Crochet, junto con Alicia Lagranda, que cada año desde hace cuatro se celebra en Pola de Siero, en el Palacio Marqués de Santa Cruz. "Ella sola, en su casa, ha elaborado 100 mantas en estos cuatro años", que junto con las que se hagan durante este sábado y parte del domingo, se enviarán a Ucrania a través de la Asociación Viche, de Ayuda Humanitaria para Ucrania desde Asturias. Juanita no ha podido estar en esta iniciativa, que cuenta con 24 horas de trabajo ininterrumpido, pero sí que lo han hecho decenas de mujeres llegadas de distintos puntos de la región e, incluso, desde León.

Una de ellas es Cecilia Oves, llegada desde Sama de Langreo con algunas de las integrantes del grupo de ganchillo de mayores de la localidad. Para ella es su primer año, no así para su tía Maribel Oves, Gloria Canga, María Jesús Hevia, Marianela Palacios y Lola Martínez, que la acompañan y repiten experiencia. Todas ellas coinciden en que "nos parece una manera de ayudar estupenda y, sobre todo, porque consideramos que es una causa que, a estas alturas, socialmente está ya un poco olvidada".

Siero ayuda tejiendo: así es el Maratón Solidario de Crochet de Pola / L. R.

Las organizadoras recuerdan que "la iniciativa surgió de las propias clases y fueron las alumnas las que lo propusieron". En la anterior edición "enviamos cerca de 200 mantas y pasaron por aquí unas 300 personas para colaborar". En total, son más de 700 las prendas que han enviado desde Pola hasta Ucrania.

La mayoría de las participantes son mujeres mayores, como María Antonia Iglesias y Amelia Rodríguez, quienes aprendieron a tejer de mano de sus madres o en el colegio. "Llevamos cosiendo toda la vida, porque eso era lo que se nos enseñaba. Somos de las de antes". Sin embargo, este año, además de un aumento de la participación, Lagranda y Castro, sí han notado un incremento de gente joven.

Un vídeo viral como llamamiento

Uno de ellos es Diego Varela, de Gijón, que comenzó a aprender a hacer crochet hace aproximadamente seis años de manera autodidacta. Al igual que Inés del Campo, con quien comparte mesa, lana y agujas, ambos tienen una página de esta técnica en redes sociales. "Hubo mucha gente que se enteró de la celebración de este maratón a través de un vídeo que publicó Diego y ahora se están acercando a colaborar", cuenta del Campo. Además, aseguran que "cada vez hay más jóvenes que se están aficionando a esto". El maratón les parece una buena forma de colaborar y, además, "conocer a más gente con el mismo 'vicio'".

Algunos de los ovillos de lana donados. / L. R.

Los materiales con los que confeccionan las mantas es donado. "La gente nos trae ovillos de lana, agujas, tijeras... Además, este año, hemos contado con una donación muy importante de Casa Gorín", explica Alicia Lagranda. Este no es el único comercio que colabora. "Muchas tiendas nos ofrecen sus productos para poder hacer un sorteo entre las asistentes".

Noticias relacionadas

La concejala de Festejos, Ana Nosti, que acudió a la inauguración del evento y acompañó a los voluntarios durante parte de la mañana explica que "este año han decidido hacer un sorteo, más o menos, cada hora". En este sentido, explica que "antes se realizaba al final de la jornada, pero hay gente que no participa las 24 horas y así todos pueden acceder al premio". Amelia Rodríguez fue la afortunada que, con el número 14, se llevó la primera cesta del día.