Siero estudia la fórmula jurídica para crear en los polígonos entidades de conservación que faciliten la cooperación público-privada en su mantenimiento

Responsables municipales de Siero y empresarios trabajan de manera conjunta para poder crear las denominadas entidades de conservación en los polígonos, una figura demandada por el tejido empresarial y la Federación de Áreas Empresariales de Asturias (AREAS) y para la que el Ayuntamiento estudia qué fórmula jurídica le puede dar encaje. Avanzar en esta línea fue una de las finalidades del encuentro que se desarrolló este viernes en el Consistorio.

Estas entidades son sistemas de colaboración público-privada entre los colectivos gestores de los polígonos y las Administraciones a través de convenios y fórmulas adaptadas a cada situación. El objetivo es que sirvan para atender en común las necesidades de mantenimiento de infraestructura de las áreas empresariales, como viales o determinados servicios, entre otros.

Los responsables municipales sierenses detallaron que el Ayuntamiento "continúa trabajando en la búsqueda de la fórmula jurídica y técnica más adecuada, que permita cumplir tanto con los objetivos municipales como con las necesidades de las áreas industriales, garantizando su correcto mantenimiento y funcionamiento".

Convenios de videovigilancia

Por otro lado, entre los asuntos abordados también se trató la mejora de la seguridad de los polígonos industriales de Siero, una tarea en la que asimismo está implicada la Delegación del Gobierno en Asturias y a través de la que ya se han producido detenciones por robos de cobre y otros daños. En el encuentro de este viernes participaron el teniente de alcalde sierense, Javier Rodríguez Morán, el presidente de la Federación de Áreas Empresariales de Asturias, Pablo García-Vigón, y representantes de algunos polígonos asociados. Durante el encuentro se analizaron, entre otros asuntos, la renovación de los convenios de videovigilancia en estas zonas y cómo seguir cooperando para atajar los hurtos de cobre y actos vandálicos.

Noticias relacionadas

Por parte de las áreas empresariales asistieron, además de García- Vigón, Javier Urraburu, de Llames, Javier Díaz, de Sia Cooper, Jesús Picatto, de Las Vías, e Ignacio González, secretario general de la Federación de Áreas Empresariales de Asturias. En representación del Ayuntamiento, junto al teniente de alcalde acudieron Marta Piquero, responsable del área de Empresa y emprendimiento municipal, y José Flórez, de Granda II.