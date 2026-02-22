Más de 1.500 personas se dan cita en la carrera Galbán de la Pola, un éxito de público y una demostración de solidaridad en la capital de Siero

Los vecinos de Siero corrieron esta mañana para recaudar fondos contra el cáncer en la Carrera Galbán, que congregó a más de 1.500 asistentes en la Pola. Una cita en un ambiente festivo de celebración en la que no faltó la música para animar a los asistentes, que volvieron a demostrar que el concejo está con el colectivo.

Antes del inicio de la marcha, se leyó un comunicado de apoyo a Galbán en el que se destacó la importancia de la recaudación de fondos para apoyar a los afectados. "Queremos destacar la atención que necesitan los menores y sus familias durante el proceso de la enfermedad", señalaron. Así, a las doce del mediodía arrancó la carrera con algunos caminando y otros ya al sprint.

La Carrera Galbán de Siero, en imágenes / S. Arias

"Venimos todos los años para colaborar y desde hace dos años venimos con el pequeño de la casa", dijo Elena Suárez mientras dirigía el carrito con su bebé dentro por las calles de la Pola. A la cita no faltaron las mascotas. Los perros fueron protagonistas de la marcha ataviados con las camisetas de la presente edición de la Carrera Galbán. De hecho, durante el evento la asociación vendió algunas prendas más a seis euros que se sumaron a la recaudación de los corredores, así como el dinero que se recogió en varias huchas.

"No estoy para andar corriendo pero sí quería colaborar con la iniciativa de Galbán, que me parece muy justa y me acerqué parra realizar un donativo", señaló Maite Fernández tras comprar una de las camisetas naranjas identificativas de Galbán.

La llegada fue gradual y mientras los aficionados a correr llegaban en las primeras posiciones, el general de los asistentes hizo el recorrido caminando y fueron entrando en meta poco a poco. El ambiente en la Pola fue increíble, un lugar donde Galbán tiene aliados.