"La colaboración público-privada en los polígonos, con la figura de las entidades de conservación, es la que realmente funciona"

Pablo García-Vigón González (Oviedo, 1973) está al frente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (Asemposil), es presidente de la Federación de Áreas Empresariales del Principado de Asturias (Areas) y también de la Confederación nacional Cedaes, que aglutina a colectivos de más de 6.000 áreas empresariales de doce comunidades. Con una intensa labor institucional y también de trabajo técnico todo el año, entre sus últimos contactos se encuentran las reuniones con responsables de los ayuntamientos de Siero y de Llanera, con los que mantiene, destaca, una buena relación de colaboración y con los que tiene iniciativas comunes en marcha.

-Acaba de reunirse con responsables del gobierno sierense para avanzar en nuevas fórmulas que regulen la colaboración para el mantenimiento de las áreas empresariales del municipio.

-Sí, la última reunión, este viernes, fue de tipo técnico. Había que aclarar una serie de dudas jurídicas sobre las entidades de conservación y fue una reunión más de trabajo que institucional. Salimos satisfechos, porque tal y como planteamos, nosotros no tenemos ninguna duda de su viabilidad. Ahora es un tema que analizarán con sus servicios jurídicos, porque precisamente la ley de proyectos estratégicos, que ha servido para impulsar proyectos como el de Costco, por el que Siero peleó, habla de la creación de las entidades de conservación. Y no sólo para conservar, sino también para gestionar, para dinamizar y para innovar.

-¿No hay impedimento legal?

-No, es una cuestión de voluntad y tenemos absoluta confianza y fe en que Siero las pondrá en marcha. Entre otras razones, porque es la fórmula de colaboración público-privada la que realmente funciona. La muestra está en otros polígonos de España y también de fuera. Las entidades de conservación ya existían en nuestro ordenamiento desde hace tiempo,pero la ley de proyectos estratégicos ha ampliado sus capacidades para hacer otras cosas además de la conservación.

-¿Qué supondría contar con entidades de conservación en los polígonos? ¿Incrementar la colaboración público-privada para atender todas aquellas necesidades que tengan estos espacios?

-Sí, claro. Al final, un polígono industrial requiere más mantenimiento y más gastos de funcionamiento que otras zonas del municipio que tienen un uso menos intensivo. De ahí la necesidad de esa colaboración público-privada. Lo privado complementa aquellas cosas para las que la parte pública no tiene recursos o no tiene la capacidad de respuesta rápida que puede dar la privada. Por eso se combina lo mejor de ambos mundos en esta figura.

-¿Qué nuevas capacidades les da la ley de proyectos estratégicos?

-En el momento en que amplías lo que puede hacer una entidad de conservación la cosa cambia mucho, porque al final permite que preste servicios que van desde los que puedan ser asimilables a los que dan las entidades públicas a otros que ya no lo son, seguridad privada, planes de emergencia, planes de dinamización, refuerzos de todo tipo de mantenimiento y conservación... Es decir, se amplía el espectro de funcionamiento y, en cualquier caso, lo que se establezca vendrá regulado por un convenio que firman ambas partes, la parte pública y la parte privada.

-¿En qué fase está su creación de en los polígonos de Siero?

-Las áreas empresariales que tienen asociaciones, que han estimado que esta es una buena fórmula, lo primero que deben hacer es recoger el acuerdo de aquellos que sumen la propiedad del 51 por ciento del suelo de ese área industrial. Ese es el requisito que impone el procedimiento urbanístico asturiano para poner en marcha el proyecto y ahí la Federación Áreas ha hecho un trabajo arduo y complejo. En Siero hay seis áreas empresariales que están en esa fase. En principio, la mayoría de ellas han completado el proceso o están en ello. Después, el siguiente paso ya sería con el ayuntamiento para la creación de las entidades.

-¿Qué opina de la aprobación del proyecto del híper de Costco en Siero y del hecho de que vaya a instalarse en un polígono, en Bobes?

-Siempre me había pronunciado en el sentido de que habría que aclarar las cuestiones legales al respecto antes de acoger a Costco. Pero evidentemente yo, como representante empresarial, no tengo nada que objetar a que se ubique en Siero, en Bobes y a que dinamice la zona. Se habló de que tenía que adecuarse a la normativa, pues no se podían tomar decisiones fuera de ese marco. Si se ha conseguido resolver eso, no voy a ser yo quien ponga problemas o extienda opiniones contrarias a la llegada de nuevas empresas a Asturias.

-Están trabajando con el Ayuntamiento en materia de seguridad ante los numerosos robos en áreas empresariales sierense.

-No solo es en los polígonos, que evidentemente se están produciendo robos continuamente. No son solo robos de tapas de alcantarillas, sino también de tramos de cobre, que al final dejan sin suministro eléctrico a los polígonos y eso es grave. Se generan situaciones muy complicadas, porque también se sufren robos fuera de polígonos, en hostelería y pequeño comercio. Es algo que se ha trasladado a Delegación de Gobierno, me consta que también el Ayuntamiento lo ha hecho. Se está trabajando y se producen detenciones, pero al poco tiempo las personas detenidas vuelven a quedar en libertad.

-Centro de transportes de Llanera. Hay un cambio de parecer. La nueva alcaldesa, Eva María Pérez, ha dado su respaldo al proyecto. ¿Hay una ahora una voluntad distinta?

-Bueno, yo solo puedo alegrarme de la posición. Me han preguntado en algún sitio por qué hay un cambio y yo creo que esa pregunta la tendrían que explicar quien anteriormente tuviese otra postura. No entro, lo único que puedo es darle la enhorabuena a la alcaldesa por ese cambio, por entender las cosas que todo el mundo estaba entendiendo, por atenerse a la lógica y por comprender, como nosotros, que es bueno para Llanera. Es decir, que aquí nadie se beneficiaba más que Llanera con el centro de transportes, porque hay necesidad de la infraestructura y también de la ubicación. No había ningún motivo objetivo para que no se ubicase en Silvota.

-El centro, que cubrirá, entre otras necesidades, las de aparcamiento de camiones, está recogido en el acuerdo de concertación entre Gobierno regional y sindicatos.

-Sí, fue el primer paso, fundamental, y así está recogido para que se ejecute. Satisfechos con el apoyo de Llanera y también hay que dar pasos adelante. Es decir, no es un procedimiento sencillo, hay más partes implicadas, cosas que llevan su tiempo. Hay que empezar ya a moverse y avanzar, podrá estar el tema cien por ciento resuelto en esta legislatura o en la siguiente, pero lo que nos importa es que se inicien los trámites y se empiece a trabajar desde ya, porque es necesario. Y muy satisfechos, no puede ser de otra manera.

-¿Quién debe dar esos pasos?

-Propusimos al Ayuntamiento, y así lo han expresado ellos también, que trabajemos juntos en los pasos a dar. Hay cuestiones que se tienen que decidir en el Ayuntamiento, pero todo el trabajo previo técnico o las negociaciones que se tengan que producir con el titular del terreno, que es la entidad Sepes, lo que sea en ese ámbito, es ahí es donde podemos ayudar y ahí estaremos.