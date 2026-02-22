Hablan los artistas de los grandes murales de Siero: "Da orgullo ver bonito el lugar donde se vive; el cambio que se produce en un lugar cuando se termina un grafiti es muy notable"

Siero es territorio de arte urbano y está logrando hacerse un hueco en el mundo de los amantes de los grandes murales de artistas destacados. Así lo señalan quienes ya tienen obra en un concejo que no solo pretende que esta apuesta sea una de sus señas, sino que las temáticas que elige para los trabajos muestren también los rasgos por los que el municipio desea ser identificado. Así, medioambiente y naturaleza, el concepto de un lugar abierto al mundo, y el homenaje a la tradición musical de la capital sierense son los tres aspectos que protagonizan las pinturas que se han plasmado en las nada menos que 20 propuestas de las que ya puede disfrutarse en sus calles. La localidad que de momento tiene más grafitis de grandes dimensiones es la Pola, con ocho, seguida de Lugones, con 7. El Berrón cuenta ya con 3, hay uno más en Lieres y otro a caballo entre La Fresneda y Lugones, el gran dragón que preside la entrada al túnel de la senda que une estos dos núcleos de población.

"La apuesta de Siero me parece muy positiva y el cambio que se produce en los lugares en los que se realiza una obra es bastante grande. Al final hay gente que viaja a los pueblos o localidades solo para ver los murales. Además, en mi opinión, pienso que a los vecinos les crea cierto orgullo ver bonito el lugar en el que viven, lleno de obras de arte", explica Javier Lobo, coautor junto a Mark Zimbermann de una de las obras de gran tamaño realizada en la Pola, la que reproduce un paisaje de montaña presidido por el Urriellu y que puede verse en uno de los laterales exteriores del polideportivo Leandro Domínguez.

Inauguración con música

Lobo es también el artista encargado de otro de los trabajos más apreciados en la capital sierense, el que tomó como temática el centenario de la Sociedad Siero Musical, concretamente una foto de los miembros del coro de 1957. El impacto de este trabajo, en la calle Pedro Vigil, fue importante entre los vecinos, que llegaron a participar en redes en una experiencia en la que fueron identificando a cada una de las personas que aparecían en el mural. No solo eso, pues tal y como recuerda su autor, coincidió que justo al terminarlo, hubo una especie de inauguración espontánea. "En el preciso momento que acabe el mural se dio una situación muy emotiva, porque llegó la gente y empezaron a cantar. Yo no me lo esperaba la verdad y me gustó un montón. Fue una experiencia muy bonita", indica, quien tiene además otros dos trabajos, "pequeñitos", que son "Paisaje Abstracto" y "Paisaje otoñal", el primero en Lugones y el segundo en la Pola, obras en este caso sobre muretes que lindan con aceras.

En todo caso forman también parte del programa Muralia, iniciativa del Ayuntamiento de Siero que destina cada año una partida a desarrollar obra de arte urbano que contribuya a regenerar espacios degradados y que permite a vecinos, comunidades y colectivos proponer espacios para que sean el gran lienzo de este tipo de obras.

Naturaleza y apertura al mundo

A través de esta apuesta municipal han dejado ya su firma varios artistas de renombre. En Pola de Siero, el artista conocido como Xolaca es el autor de la gran raposa de la calle Pedro Vigil, mientras Dolky es el responsable del mural "Familia de osos panda", en el parque Ángel Émbil, y de los tres que reproducen los rostros de Joaquín Sabina y Amy Winehouse además de los pies de Michael Jackson en esta zona del llamado parque de la Música.

Los cinco restantes en la capital polesa son obra conjunta o individual de Mark Zimmerman y Javier Lobo (los citados del Uriellu, del coro y el paisaje otoñal), de Eduardo Martínez que tiene a "La Xana de Siero" en la plaza del Ayuntamiento, y de Kato, artista que ha hecho una de las más recientes y singulares en la zona del acceso a la capital sierense desde la Autovía Minera.

En este último caso la obra se llama "De Siero al mundo" y en ella, sobre los muretes de senda peatonal y de carril bici que hay en esta zona, pintó varios monumentos o infraestructuras destacadas de todo el mundo. Kato también destaca la apuesta municipal ambiciosa por el arte urbano.

"Una invitación a que la gente viaje y también a que se venga"

"Son bastante competitivos en el tema de artistas a los que se va llamando. Eligen muy bien la zona, la temática suele ser bonita, aunque dan mucha libertad. Mi mural no es grande en altura, pero es bastante ancho, con 140 metros. Fue bastante difícil a la hora de preparar un diseño para este espacio y se apostó por hacer varios monumentos del mundo, tanto actuales como antiguos", señala.

Añade que a "la gente le gustó mucho, porque reconocían los lugares y es como una invitación a que la gente viaje y también a que se venga al municipio". De ahí el título, "De Siero al mundo" y "viceversa", dice Kato, que explica que su trabajo no solo simboliza una actitud de apertura hacia el mundo sino también una de acogida a todo aquel que quiera llegarse a él desde otros lugares.

Hasta Los Simpsons

Un viaje por la multiculturalidad es el que también permite hacer el mural que representa con el rostro de cinco mujeres a los cinco países más poblados para el año 2050 (China, India, Pakistán, Nigeria y Estados Unidos). Es obra del artista Sojo y está en la zona del aparcamiento de la avenida José Tartiere de Lugones. En esta localidad firman obras también Dados Punto Cero, en la zona de Santa Isabel; Xolaca, en la Avenida de Oviedo, donde también hay uno Elisa Capdevila; o Dolki, autor del de Los Simpson que se ve en el acceso a Lugones desde la zona de Puente Nora.

"The Large Dragon Bridge" es la obra de Sfhir en la senda peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda y en Lieres pintó su oso Diego As. En El Berrón se localizan algunos de los primeros, como el "Caparina", de Dridali, o "El Vuelo", que se aprecia desde la iglesia de La Carrera y es un trabajo del artista Sentydo. También uno de los más recientes y espectaculares, "El Tigre selvático en 3D", un trabajo de "Nikita 5.7".