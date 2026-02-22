Siero reforzará el abastecimiento de agua a las zonas de La Belga y La Fresneda con la construcción de otro depósito

Siero contará con un nuevo depósito de agua potable con el que se pretende garantizar el suministro a las zonas de Ordoño y La Belga, al área industrial de este último punto, y reforzar también a la urbanización de La Fresneda ante su imparable desarrollo urbanístico y su crecimiento poblacional continuado. El proyecto, que acaba de atravesar la fase de informe ambiental, se suma a otros que están previstos en el municipio en los próximos años para atender la demanda del crecimiento de áreas empresariales y núcleos residenciales.

Según figura en el plan que se ha hecho público para el trámite de información ambiental, el depósito se ubicará en una parcela con una superficie de más de 12.000 metros cuadrados en la zona de Cantu Negru, al borde del Camino de La Belga, y se prevé que la infraestructura tenga una capacidad de mil metros cúbicos. El espacio es llano e implica «un movimiento de tierras reducido, sin afección a las especies arbóreas próximas, las cuales permiten reducir su impacto visual, asegurando una mejor integración en el entorno», señala la documentación sobre la futura obra.

El resto de las nuevas infraestructuras para abastecimiento que están previstas en el municipio están incluidas en el proyecto que Siero tiene en marcha para externalizar el servicio de agua: la empresa que se haga cargo del contrato no solo asumirá la prestación sino también las obras de varios depósitos necesarias.

En concreto, entre otras actuaciones a las que tendrá que hacer frente la firma que resulte adjudicataria, se incluyen la ampliación de los depósitos de El Berrón y Granda, la construcción de nuevos depósitos en la Pola, El Piquero y Espinella, y la conexión del depósito de la Pola con El Berrón. El objetivo es garantizar el suministro en todo el concejo y resolver problemas críticos detectados en varias zonas, especialmente en el área central», avanzó en su momento el Gobierno municipal.

Llegar a los 60.000 habitantes

El Ayuntamiento de Siero prevé realizar con fondos propios las obras de saneamiento pendientes aún en muchos núcleos de población, de zonas rurales fundamentalmente, una inversión que puede ascender a unos 40 millones de euros, y que a través de la externalización del servicio de agua se financien, con cargo a la empresa, las actuaciones necesarias en materia de abastecimiento.

Noticias relacionadas

«No podemos pensar en llegar a 60.000 habitantes o en aumentar la actividad económica sin acompañar la red de agua», destacó hace unas semanas el alcalde, Ángel García. El regidor considera urgentes las nuevas dotaciones de infraestructuras, pese a que hacerlo a través de una externalización del servicio de agua ha suscitado numerosas críticas por parte de los partidos de la oposición. IU ha anunciado incluso que recurrirá el proceso ante los tribunales.