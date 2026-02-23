Alumnos del Palacio de Granda trasladan al alcalde de Siero sus ideas para mejorar el concejo: más libros, extraescolares y hasta un campo de fútbol entre las peticiones

Mejorar El Berrón (Siero) plantando más árboles, poner más farolas en Meres porque hay poca luz o colocar más papeleras y contenedores por todo el concejo. Estas son algunas de las propuestas para mejorar el municipio que los alumnos del colegio Palacio de Granda trasladaron al alcalde de Siero, Ángel García, durante su visita al Ayuntamiento. El grupo, formado por 42 alumnos de cuarto de Primaria, acudió al Consistorio con motivo del "estudio del funcionamiento de las Administraciones públicas en la asignatura de Ciencias Sociales", comentaron sus profesores Alba Salas, Pablo Estévez y Natalia González.

Durante el encuentro, los escolares propusieron también que se dotara de más libros a las bibliotecas municipales, que se construyeran más aparcamientos en Pola de Siero, "porque el padre de una amiga nunca encuentra sitio cuando vuelve de trabajar", o que arreglara la carretera nacional que conduce hasta el colegio. El regidor, ante algunas de las propuestas, como "obligar a los niños a llevar gorro cuando hace frío o poner más tiendas de segunda mano", tuvo que explicarles que "no todo depende siempre del Alcalde, hay cosas que no podemos hacer".

Antes de trasladarle a Ángel García todas las ideas de mejora que habían trabajado previamente en clase, los escolares celebraron una simulación de un pleno municipal en el que tuvieron que votar en qué invertir 100.000 euros en su colegio. Algunos de los asistentes presentaron las siguientes propuestas: arreglar la entrada del colegio, aumentar la plantilla de profesores de idiomas, construir un campo de fútbol de césped artificial, incrementar la oferta de extraescolares y construir una zona de juego infantil. Durante la votación, salió por mayoría la propuesta de construcción del terreno de juego.

Elecciones y el Rey

Además, también se interesaron por las elecciones y pidieron explicaciones sobre por qué "al rey no se le vota". En este sentido, García les comentó que había cuatro tipos de elecciones "unas son las del Parlamento Europeo, otras son para elegir al presidente de España, otras para el presidente de Asturias y, por último, las de los alcaldes de cada municipio". En cuanto a la monarquía, el regidor les explicó que era "hereditaria".

Una vez finalizada la sesión, niños y profesores recibieron como regalo un bote de lacasitos y un bolígrafo y se sacaron una foto en el despacho del alcalde, cómo no, junto al pitufo.