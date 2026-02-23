Siero anima a participar en la nueva campaña de compostaje doméstico de Cogersa

El Ayuntamiento de Siero anima a participar en la campaña de compostaje doméstico del consorcio Cogersa, a la que el municipio se suma cada año desde 2010. Así, la edil Sonia Lago recordó que los interesados en apuntarse tienen de plazo hasta el 28 de febrero.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la página web de Cogersa, así como de manera presencial en las oficinas de atención al ciudadano o registros atendiendo a los horarios de cada uno de estos servicios, disponibles en la Casa Consistorial o en el Centro Polivalente de Lugones, además de a través de las opciones de la sede electrónica.

Para participar en la campaña es indispensable tener una parcela con suelo natural donde poder instalar la compostadora, el contenedor especial en el que se depositan los restos orgánicos de la huerta y la cocina para su transformación en material orgánico beneficioso para el suelo.

Noticias relacionadas

Iniciativa para particulares

Cogersa y el Ayuntamiento recuerdan que la iniciativa está dirigida a fincas particulares y no es posible realizar la inscripción para huertos sociales, urbanos o similares. Del mismo modo, quedan excluidos quienes ya hayan participado en ediciones anteriores de esta propuesta o que ya tengan una compostadora de Cogersa.