Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Siero anima a participar en la nueva campaña de compostaje doméstico de Cogersa

El Ayuntamiento recuerda que el plazo para inscribirse está abierto hasta el día 28

Sonia Lago, durante la presentación de la campaña de Cogersa. | A. S.

Sonia Lago, durante la presentación de la campaña de Cogersa. | A. S.

P. T.

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero anima a participar en la campaña de compostaje doméstico del consorcio Cogersa, a la que el municipio se suma cada año desde 2010. Así, la edil Sonia Lago recordó que los interesados en apuntarse tienen de plazo hasta el 28 de febrero.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la página web de Cogersa, así como de manera presencial en las oficinas de atención al ciudadano o registros atendiendo a los horarios de cada uno de estos servicios, disponibles en la Casa Consistorial o en el Centro Polivalente de Lugones, además de a través de las opciones de la sede electrónica.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

Para participar en la campaña es indispensable tener una parcela con suelo natural donde poder instalar la compostadora, el contenedor especial en el que se depositan los restos orgánicos de la huerta y la cocina para su transformación en material orgánico beneficioso para el suelo.

Noticias relacionadas

Iniciativa para particulares

Cogersa y el Ayuntamiento recuerdan que la iniciativa está dirigida a fincas particulares y no es posible realizar la inscripción para huertos sociales, urbanos o similares. Del mismo modo, quedan excluidos quienes ya hayan participado en ediciones anteriores de esta propuesta o que ya tengan una compostadora de Cogersa.

TEMAS

  1. Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
  2. Siero lleva repartidos cerca de 6.000 cubos y más de 200.000 bolsas compostables para la recogida de materia orgánica
  3. Así es Costco, el gigante de los hipermercados que se instalará en Asturias: bajos precios, productos en formato mayorista, artículos de todo tipo (hasta vestidos de novia) y reparto a domicilio
  4. La empresa asturiana con cocinera propia que da de comer todos los días a 30 personas: 'Hoy hay cocido de garbanzos con su choricín, su lacón... Todo de casa
  5. Así puedes pedir trabajo a Costco, el nuevo hipermercado que abrirá en Asturias creando 260 empleos
  6. Cuántos empleos generará Costco en Asturias: perfiles, sueldos y características de los perfiles del gran espacio comercial de Siero
  7. Siero ejecuta la limpieza y el desbroce de una finca privada en Viella y pasará la factura a la propiedad
  8. Cepi' ofrece terrenos en Siero para las universidades privadas: 'Que vengan mañana mismo, tendrían alfombra roja y luces de colores

Siero anima a participar en la nueva campaña de compostaje doméstico de Cogersa

El plan estratégico de subvenciones de Siero prevé casi un millón de euros para distintas convocatorias de ayudas sociales

Más de 1.500 personas se dan cita en la carrera Galbán de la Pola, un éxito de público y una demostración de solidaridad en la capital de Siero

Más de 1.500 personas se dan cita en la carrera Galbán de la Pola, un éxito de público y una demostración de solidaridad en la capital de Siero

Siero reforzará el abastecimiento de agua a las zonas de La Belga y La Fresneda con la construcción de otro depósito

Siero reforzará el abastecimiento de agua a las zonas de La Belga y La Fresneda con la construcción de otro depósito

Pablo García-Vigón, presidente de Federación de Áreas Empresariales: "La colaboración público-privada en los polígonos, con la figura de las entidades de conservación, es la que realmente funciona"

Pablo García-Vigón, presidente de Federación de Áreas Empresariales: "La colaboración público-privada en los polígonos, con la figura de las entidades de conservación, es la que realmente funciona"

Hablan los artistas de los grandes murales de Siero: "Da orgullo ver bonito el lugar donde se vive; el cambio que se produce en un lugar cuando se termina un grafiti es muy notable"

Hablan los artistas de los grandes murales de Siero: "Da orgullo ver bonito el lugar donde se vive; el cambio que se produce en un lugar cuando se termina un grafiti es muy notable"

Los plazos para tramitar un plan de urbanismo no son de este mundo

Los plazos para tramitar un plan de urbanismo no son de este mundo

El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: "En Asturias hay jóvenes con mucho talento"

El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: "En Asturias hay jóvenes con mucho talento"
Tracking Pixel Contents