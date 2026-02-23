"Matadero", del dramaturgo asturiano Diego Lombardía, sale a escena el próximo sábado en Lugones

"Matadero" de Norbayu Teatro sube a las tablas del Centro Polivalente de Lugones el sábado 28 de febrero, a las 19.00 horas. Los detalles de la cita los ofreció este lunes la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, que presentó el acto acompañada por Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura.

Esta obra de teatro del dramaturgo asturiano Diego Lombardía fue premiada en el IV certamen "ACoTaciOneS en la caja negra" y en Lugones podrá verse por 9 euros, precio de la entrada, que puede adquirirse de forma online o presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado, de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 11.00 a 13.00 horas.

Noticias relacionadas

El día de la actuación, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio del espectáculo, precisaron durante la presentación de la propuesta.